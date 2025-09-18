Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo ataque de un pitbull sin correa ni bozal generó indignación en Río Gallegos, luego de que un hombre resultara herido al intentar salvar a su perro. Los vecinos exigen controles más estrictos y sanciones para dueños irresponsables.

El hecho ocurrió el domingo en el campo de la Armada, cuando el vecino salió a correr con su mascota, un cachorro que siempre pasean con correa. Según relató Mirta Vergara, esposa de la víctima, el paseo se vio interrumpido por la aparición de un can suelto.

“Mo esposo ve que se le viene el perro (nunca pensó que los iba a atacar, porque nuestra mascota es cachorro) y el pitbull se le abalanza contra el pequeño y lo agarra del cuello, el dueño del pitbull ni corre para agarrar su perro. En el intento de querer sacarlo, mi esposo es mordido por el perro, el dueño del pitbull, bien gracias”, denunció Vergara.

“Gracias a Dios no fue mucho, pero es hora de que se haga algo. No es la primera vez que pasa y los dueños de los perros atacantes no se hacen cargo de nada”, agregó.

Indignación de los vecinos

El hecho generó fuerte malestar en la comunidad y muchos vecinos aseguraron que los ataques de perros sueltos son cada vez más frecuentes.

“Nosotros tenemos una mestiza pitbull y vivimos por esa zona, ni caminar se puede… Son gente que los tiene mal cuidados, duermen afuera y de pedo respetan”, expresó una mujer indignada.

Otro vecino coincidió: “Es una vergüenza, por dónde yo vivo hay más perros que gente. Salen todos a querer morder cuando uno pasa y a los dueños ni un pelo se les mueve. No tengan perros si no los van a cuidar o tener adentro de sus casas”.

Por su parte, Segundo Jara reclamó medidas urgentes: “No se puede ni caminar, ni en bicicleta ni en moto por los perros, y sacar mascotas menos. Presos por la ignorancia”.

Este nuevo ataque reaviva el debate sobre la tenencia responsable de mascotas y el cumplimiento de las normativas de seguridad para perros de razas potencialmente peligrosas. Al tiempo que los vecinos exigen que las autoridades locales implementen controles más estrictos para evitar nuevos incidentes.