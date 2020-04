Furor con el muñeco de Alberto que hizo una santacruceña

María José Vacirca una vecina de la ciudad, contó al móvil de LU12 AM680 que hacía tiempo quería realizarlo, y por la falta de tiempo debido al trabajo no encontraba la oportunidad para llevarlo a cabo, pero el aislamiento obligatorio favoreció su creación.

“Quise aprovechar la cuarentena para hacer algo divertido, a mí me gusta tejer desde hace mucho tiempo, y me gusta hacer mucho amigurumis, en este caso lo que más me costó fue el pelo, porque solemos usar patrones en general, pero en este caso no hay un patrón escrito de cómo hacer a Alberto Fernández”.

Costó mucho el cabello

Por eso buscó en internet, y aunque no muy convencida con lo que encontró se puso manos a la obra: “Al cabello tuve que diseñarlo en base a lo que veía, ponía fotos de Alberto en la compu y observaba los detalles de su pelo, tuve que utilizar diferentes grises para lograrlo y, además, con un hilado mucho más finito y usé la planchita y un fijador para quedarme conforme” relató María.

Gran repercusión en redes sociales

Aseguró que fue un trabajo “tremendo” y una vez lo compartió en las redes sociales su publicación se viralizó e incluso se hicieron memes: “Yo no puedo creer, todavía, la repercusión que tuvo mi Alberto”, dijo entre risas, y adelantó que su idea es venderlos y que ya está tomando pedidos.