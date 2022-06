"Usaba un nombre falso, todo el tiempo mintió": cómo fue el paso de Ramón Low por el merendero

Tal como publicó La Opinión Austral este jueves, una de las referentes del Merendero "Sonrisas del Sur" brindó detalles sobre el rol de Ramón Orlando Low Muñoz (55 años), detenido hoy por el aberrante ataque a una mujer de 86 años, un caso que conmocionó a todo el país.

"Este tipo se presentó en diciembre del 2020, con el nombre de Gabriel Low. Se acercó ofreciendo una bolsa de alimentos y queriendo conocer a la gente que trabaja acá adentro. Eso es normal, suele pasar con la gente que viene a colaborar", expresó Tahyana en diálogo con el móvil de La Opinión Austral este jueves.

Tras unos seis meses colaborando en el lugar, un "escrache" en redes sociales alertó a los referentes de ese espacio social del barrio Bicentenario. "Después de un tiempo, saltó una denuncia en una de las páginas de Río Gallegos, se le pidió que se retirara. Pero él todo el tiempo desmintió, le pedí que trajera un certificado de antecedentes. Eso fue en junio/julio del 2021, desde ese momento dejó de venir", detalló la mujer.

En esa línea, la referente de "Sonrisas del Sur" manifestó: "Todo el tiempo usó un nombre falso. Todo el tiempo mintió. Él todo el tiempo lo negó, decía que eran familiares de él lo que los estaban escrachando. Le dije que no me importaba, que quería una justificación. Nunca la trajo, y me dio a entender que era todo verdad".

Por otro lado, Tahyana expresó: "Quiero aclarar que nunca tuvo contacto con los niños o las mamás, siempre fue puertas adentro".

Por último, la referente del merendero narró cómo fue el momento en el que se enteró del aberrante caso.

"Me entero en la mañana, me siento a desayunar, prendo la tele y veo Crónica. Ahí me desayuno con la noticia. Me agarró sorprendida, me dio bronca, asco, odio", expresó sobre la noticia que dio a conocer La Opinión Austral y trascendió a nivel nacional en la pantalla de Crónica HD.

En ese momento, la mujer reveló que le llamó mucho la atención la cantidad de antecendetes que tenía Low Muñoz. "Jamás me imaginé que tenía tantos antecedentes. Uno se pregunta cómo una persona con tantos antecedentes, viniendo de otro país, podía andar tranquilamente caminando por Río Gallegos", expresó.

Por último, Tahyana reflexionó: "Lamentablemente, uno ve caras y no corazones, no sabe el pasado que arrastra la persona"