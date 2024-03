La indignación se desató en las redes sociales después de que una vecina de Río Gallegos compartiera su testimonio sobre un individuo que presuntamente atropelló a dos perros en la calle Beruti y posteriormente abandonó la escena del accidente. En declaraciones para La Opinión Austral, la denunciante expresó su dolor y frustración ante la falta de empatía de este individuo, quien no solo causó daño a los animales, sino que también huyó sin prestar ayuda.

“Dejo esto por acá, aclaro, no pido que se haga responsable. Solo pido un poco de empatía ya que estábamos todos fuera y pasó este individuo e hizo esto”, escribió la denunciante en su publicación de Facebook.

Las palabras de la vecina reflejan el profundo impacto emocional que ha causado este incidente en la comunidad. La denunciante describió cómo uno de los perros resultó gravemente herido, mientras que el otro sufrió lesiones menores. Sin embargo, lo que más molestó a la denunciante fue la falta de consideración por parte del individuo responsable, quien no mostró ningún remordimiento y simplemente continuó su camino.

“Chocaste a dos perros ayer por la calle Beruti, descaderaste a uno y lo abandonaste. Ya te vamos a encontrar“, expresó la vecina en su publicación, instando a la comunidad a colaborar en la identificación del responsable.

La publicación también incluyó un llamado a la acción, con la denunciante solicitando la ayuda de quienes pudieran tener información sobre la identidad del individuo. “Si alguien sabe quiénes son estos hdp me avisa”, escribió, refiriéndose a los responsables del atropello.

La tristeza y la impotencia se hicieron evidentes en las palabras de la denunciante, quien describió el estado de su propia mascota después del incidente. “Hdp ya te voy a encontrar y me la vas a pagar, tengo a mi perra re triste y con muchísimo dolor”, expresó, destacando el sufrimiento tanto de su mascota como del otro perro afectado.

La falta de empatía y la crueldad del individuo no pasaron desapercibidas en las redes sociales, donde varios usuarios expresaron su apoyo a la denunciante y su indignación hacia el responsable del atropello. “No me quiero imaginar el otro perrito que fue el que se llevó la peor parte. Ni siquiera frenaste, es lo que más me molestó. Sos una persona mala, sin corazón…”, concluyó la denunciante en su publicación. Agregó en diálogo con La Opinión Austral, que seguirá “publicando los videos por todos lados”, ya que tiene a su perrito quejándose de dolor.