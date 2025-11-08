Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La familia que perdió todo al incendiarse su casa el pasado martes, en el barrio Juan Pablo II de Río Gallegos, continúa apelando a la solidaridad de la comunidad para poder reconstruir su casa, que quedó completamente destruida por la voracidad de las llamas, además de ocasionarle importantes pérdidas materiales, y provocar el fallecimiento de una de sus mascotas.

“La verdad que la pérdida fue total, básicamente quedaron dos muebles, con eso te digo todo. El incendio empezó desde arriba, se derrumbó todo y afectó también la planta baja”, había relatado Sasha Gallardo, hija de la propietaria, al móvil de La Opinión Austral el miércoles, un día después del siniestro.

La familia está compuesta por cinco miembros: la madre, que realiza viajes por aplicación, el padre que trabaja para el municipio, y tres hijos. Sasha señaló que la comunidad se acercó con donaciones de ropa y otros objetos, y que en ese sentido están “muy agradecidos”. Sin embargo, como ellos mismos admiten, lo urgente ahora es conseguir materiales de construcción para poder comenzar de nuevo.

Con ese objetivo en mente, la familia decidió vender empanadas como parte de una iniciativa para recaudar fondos. Esta acción se suma a la colecta y a la rifa que también están organizando. En paralelo, vecinos, amigos y organizaciones están participando de una campaña solidaria para reunir materiales, herramientas y aportes económicos.

Las perdidas fueron totales para la familia. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Ropa tenemos como para unos días, pero lo que hace falta son materiales. Estamos haciendo una colecta, una rifa y organizándonos para este fin de semana, con la esperanza de empezar a levantar algo”, había adelantado Sasha a La Opinión Austral.

La venta de empanadas será este domingo 9 de noviembre, “a beneficio para comprar materiales de construcción para la familia que perdió todo en un incendio”, reza en el flyer.

La docena de empanadas cuesta $ 14 mil mientras que dos docenas pueden comprarse por $ 25 mil. Los pedidos se realizan a los teléfonos 2966 – 254475 o 2966 – 701083.

El fuego, según las pericias y testimonios, se originó por un caloventor que el dueño dejó enchufado, ya que no tenía gas y quería calentar el ambiente antes de que su hermana llegara. Las llamas se propagaron tan rápido que la vivienda quedó completamente destruida, las paredes ennegrecidas y el techo colapsado.

