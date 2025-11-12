Veneto Automotores, la concesionaria oficial en Río Gallegos de Chevrolet, amplía su horario y recuerda los planes para acceder al cero kilómetro, con una marca que tiene una gran trayectoria en la familia de la Argentina.

Andrea Grosse, una de las asesoras de venta de Veneto, recordó a los vecinos y vecinas las diferentes posibilidades que tienen para poder acceder a un cero kilómetro, pensando en un patentamiento 2026, o bien aquellos que tengan un vehículo usado, un capital, o directamente que puedan acceder abonando cuotas mensuales.

Sobre las diferentes opciones, entre las más vendidas del país, comentó a La Opinión Austral que la Chevrolet Tracker es la “estrella” del momento. “Es un producto nacional, el más vendido a nivel país en segmento SUV”, mientras que Onix tienen dos opciones: la de cinco puertas o el modelo Sedán que “vino con un precio súper económico, con un baúl de 500 litros que se puede acceder el 100 por ciento financiado”.

El Chevrolet Onix viene en segmento 5 puertas o Sedán. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Asimismo, Andrea indicó que por esta semana van a estar abriendo, de lunes a sábados, de 09:00 a 20:00 en horario corrido. “Vamos a tener la posibilidad que aquel vecino que se acerque a conocer cualquiera de nuestras unidades, ya sea Onix, Tracker, Spin, S10 o Montana, suscripción totalmente bonificada, solamente van a ingresar con su DNI”.

“Estamos hablando de planes sin diferimiento, cuotas reales desde el comienzo que parten desde los 300 mil pesos”, aclaró la asesora de venta. “Para el vecino que quiere algo ya, también tenemos la posibilidad de poder ofrecerle un vehículo súper económico a través de una entrega inmediata”, sostuvo.

El modelo S10, una de las camionetas más vendidas del país. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Más adelante, aclaró que tienen dos maneras de ventas, la convencional o un plan de ahorro para que aquel interesado les deje un mensaje, una llamada perdida o se acerque a San Martín y Provincias Unidas y “van a poder conocer las diferentes propuestas, ya sea entregando un usado, un capital o solamente abonando una cuota mensual, poder acceder a un cero kilómetro de todos modos”, señaló.

“Tenemos cuotas súper accesibles, bonificación en el valor total del vehículo, reducción en los gastos de entrega y la suscripción totalmente bonificada”, dijo la asesora de ventas y agregó que, en cuanto a la Tracker, al igual que los otros vehículos de Chevrolet, “tienen cuotas reales” ya que “desde que comienzan hasta que terminan van a pagar lo que realmente vale el auto, sin ningún agregado raro ni una letra chiquita”.

Otra alternativa muy vendida es el Onix Plus. “Vino con un precio muy accesible, una cuota económica y la fábrica financia el cien por ciento”. Finalmente, indicó que si se acercan al local, podrán aprovechar una de las diez carpetas promocionales.

El contacto por Whatsapp es 2966-631120