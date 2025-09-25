Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nuevamente a través de las redes sociales se dio a conocer una riña que involucraría a adolescentes y adultos en Río Gallegos.

Las imágenes quedaron registradas por una cámara de seguridad y fueron publicadas en la tarde de este jueves en un grupo de denuncias de la red social Facebook.

En el video, de poco más de un minuto de duración, se puede ver cómo una mujer se acerca a golpear a alguien que usa mochila, situación que deriva en al menos dos enfrentamientos posteriores.

De acuerdo a lo publicado por la persona que compartió el video el hecho sucedió en inmediaciones del Colegio Secundario N° 11, ubicado en Bella Vista y Costa Rica, e involucraría a alumnas y directivos. Incluso, algunos vecinos indicaron que por la indumentaria se puede identificar a personal de limpieza en las imágenes.

Cabe señalar que por el momento no hay información oficial sobre las circunstancias que llevaron a que tenga lugar dicha riña o confirmación de las identidades de las personas involucradas.