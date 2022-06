Vivir con VIH+ en Río Gallegos: la carta de una vecina que pide por la nueva Ley

Este jueves, el Senado de la Nación tratará una nueva Ley de VIH que remplazará a la Ley 23.798 y su "enfoque biomédico" por un nuevo texto "con perspectiva de género y derechos humanos" que fue elaborado en conjunto con organizaciones que vienen impulsando esta reforma desde 2013.

El proyecto de ley nacional de respuesta integral, además, no está solo referido al VIH, sino que incorpora en una misma normativa a las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y la tuberculosis.

Además, la nueva norma apunta a la erradicación de las prácticas discriminatorias; la prohibición definitiva de la prueba del VIH y otras ITS como parte de los exámenes preocupacionales; el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos; la participación activa de las personas con diagnóstico positivo en el diseño de políticas; y la posibilidad de jubilarse anticipadamente o de acceder a una pensión no contributiva de carácter vitalicio en caso de situación de vulnerabilidad social.

En este marco, Alejandra, escribió una carta donde relata cómo es vivir con VIH en Río Gallegos. La mujer, relató las situaciones de discriminación y estigmatización que ha sufrido en reiteradas ocasiones, incluso por parte profesionales de la salud.

Además, la vecina expresa en su escrito los motivos por lo que es urgente que se convierta en Ley, la nueva normativa que trata esta tarde el Senado de la Nación.

CARTA DE UNA PERSONA CON VIH+, EN PRIMERA PERSONA

En mi caso, fui diagnosticada hace 16 años un 1°de diciembre. Le pedí a mi prima que me acompañe y recibí mi resultado después de una contraprueba, había dado reactivo a VIH. Sentí que se me venía el mundo abajo, que era como una sentencia con final cercano dado que en aquella época las cosas eran muy diferentes, no había mucha información, no existían las redes y eso me coartaba la visibilidad de mejoramiento en cualquier aspecto.

Recibir el diagnóstico era como un aviso de fecha de vencimiento. Recuerdo que incluso que una de las recomendaciones era no tener/volver a dar a luz.

Pero hoy es nuestro gran día, donde tenemos puestas todas nuestras esperanzas, nuestros deseos de una mejor calidad de vida en cuanto a la salud. Hoy se trata en Senadores el proyecto de la nueva Ley de VIH, tuberculosis, hepatitis virales e ITS. Esta ley que hoy viene a cambiarnos la vida a quienes vivimos con el virus.

Hoy algunas cosas han cambiado con los avances, en tanto otras, no tanto. Vivir con VIH en una ciudad como Río Gallegos no es fácil, se convierte a viva luz el refrán: “en pueblo chico, infierno grande”. Mucho más complicado aún para el género femenino.

Muchas mujeres decidimos no hacer público nuestro diagnóstico, ser "no visibles", por el estigma y discriminación que hay hacia nosotras.

Toda persona con VIH tiene derecho a que su diagnóstico se mantenga confidencial. Nadie tiene la obligación, ni el deber de contarlo.

Recuerdo cuando comencé mis trámites para ser ingresada en el plan para personas con tratamientos crónicos, me atendió una asistente del HRRG y me preguntó (despectivamente): "¿Qué te agarraste?".

El año pasado cuando fui a darme una vacuna y la enfermera vio la indicación por la infectóloga me consulta "¿cómo te contagiaste?" contagio, no transmisión. Lamentablemente así pasamos muchas situaciones que son de violencia verbal e incluso hasta psicológica a la que estamos expuestas, y que gracias a Dios personalmente he tenido la fortaleza de afrontar, pero siempre pienso qué pasa con aquellos que no, a los que sufren este maltrato, pegan la vuelta y se van, a los que por estas razones se alejan de sus tratamientos. No hay contención seria y responsable para estos casos.

Son incontables las experiencias que se viven lidiando con situaciones como la que me ocurrió durante la pandemia, donde mi obra social hizo un cambio de droguería y esto provocó que varias veces se interrumpiera mi tratamiento, lo cual me alejó de la adherencia e hizo que subiera mi carga viral. Con este inconveniente, me dirigí a la Defensoría Oficial de Mayores y la defensora me sugirió llamar a una amiga de ella que trabajaba en la obra social para que, a modo de favor, agilizara la situación, pero nunca se inició un recurso o una medida para que la obra social realice la entrega de la medicación en tiempo y forma.

Estas son algunas de las situaciones que vivimos dolorosamente en silencio por la falta de profesionalismo y empatía. En mi caso tengo un trabajo registrado, pero pedimos una modificación a la ley para acceder a una jubilación anticipada, ya que debido al envejecimiento prematuro de nuestro cuerpo expuesto a drogas de alta toxicidad, para algunos de nosotros es imposible llegar a la edad jubilatoria.

Para aquellos que no tienen trabajo, pedimos pensiones no contributivas, ya que algunas personas se encuentran en alto estado de vulnerabilidad.

Por eso necesito y necesitamos que los senadores nos den su apoyo, porque la ley actual "Ley de SIDA" es una ley obsoleta, tanto como su nombre lo demuestra, somos personas que vivimos con VIH, no SIDA.

Esta ley tiene un alcance solamente médico y nosotros necesitamos una atención integral, ya que no alcanza con que tengamos un tratamiento solo retroviral, sin una alimentación balanceada no tiene resultados y hoy y siempre ha sido un tratamiento de costos elevados si lo tenemos que absorber cada uno de nosotros.

La nueva ley es importante para proveer de medicación pediátrica, tener un respaldo de que no se divulgarán los exámenes y la información de las personas que viven con VIH, certificar que las personas que trabajen en ámbitos relacionados sean profesionales, para evitar la estigmatización y el maltrato y garantizar un acceso laboral sin discriminación a las personas VIH+.

Por esta y muchas otras razones necesitamos una nueva ley que tenga un alcance intersectorial para promover la prevención, información y atención de calidad.

¡No hay más tiempo, que sea ley!

Agradezco a mi hija especialmente que hoy estará por mí en la Plaza de los Dos Congresos, a mi prima y a mi terapeuta Carolina Metaza que han sido incondicionales en este proceso.