Esta semana, Autobahn Volkswagen Río Gallegos extiende por 48 horas más su promoción especial del Cybermonday, ofreciendo las tres últimas carpetas promocionales del Volkswagen Tera, además de beneficios únicos para quienes buscan acceder a su próximo vehículo 0 km con financiación a tasa 0% y entrega asegurada.

Los interesados podrán elegir entre los modelos más destacados de la marca, como Nivus, Virtus, T-Cross, Taos y Amarok, con cuota mínima mensual y opciones de financiación flexibles y personalizadas.

“Esta semana estuvimos trabajando lunes, martes y miércoles con el Cybermonday, y vamos a extenderlo dos días más. Hasta mañana tienen la posibilidad de acceder a las últimas carpetas promocionales por el VW Tera”, comentó Débora Castro, asesora comercial de Autobahn.

“Las carpetas son exclusivas y cuentan con beneficios especiales: tasa 0%, entrega asegurada y la posibilidad de integrar tu usado como parte de pago”, agregó.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde la concesionaria detallan que los vehículos usados son recibidos como parte de pago, ya sea dentro del plan de financiación o mediante el sistema “llave por llave”, que permite entregar el auto actual y retirar uno nuevo de forma inmediata.

Además, si alguna vez abonaste una financiación anterior, hoy podés recuperarla y aplicarla a tu nueva unidad.

LA SUV Tera de Volkswagen ya está en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Quienes deseen aprovechar esta oportunidad pueden acercarse al salón de ventas ubicado en Paseo de los Arrieros 1892, de lunes a sábado de 9 a 18 horas, o comunicarse directamente con Débora Castro al 2966-700803 para recibir asesoramiento personalizado.

Debora, asesora de ventas de Autobahn.