Autobahn, concesionaria oficial de Volkswagen en Río Gallegos, lanzó por 48 horas una propuesta especial con solo diez lugares disponibles para que vecinos de la capital provincial y del resto de Santa Cruz puedan acceder a un 0 km con financiación a tasa cero.

La promoción se extenderá desde este martes 11 hasta el miércoles 12 de noviembre, con atención de 9 a 19 horas en el local de Paseo de los Arrieros 1892. Quienes deseen información pueden comunicarse vía WhatsApp al 2966 52-3119.

Marcela Chávez, asesora de ventas, brindó detalles a La Opinión Austral sobre esta instancia limitada: “En esta ocasión estamos haciendo un cierre de grupos en el que hay solamente hay diez lugares para que los vecinos, ya sea de Río Gallegos o de toda la provincia, tengan la posibilidad de retirar su 0 km con una financiación exclusivamente a tasa cero“.

Aclaró que “son solamente diez lugares, así que la gente que nos esté viendo cuanto antes que se contacten con nosotros, que se comuniquen conmigo mediante WhatsApp o que se acerquen al concesionario porque esto es solamente hasta el día miércoles, pero los lugares ya se pueden ocupar este martes”.

Marcela Chávez, asesora de ventas de Volkswagen Autobahn. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Respecto de los requisitos, precisó que únicamente se solicita el DNI: “No se pide recibo de sueldo porque la financiación es con fábrica, tasa cero. Solamente con el DNI y el número de CUIL acomodamos la financiación al bolsillo del vecino y la cuota mensual que pueda manejar, y lo que quiera entregar”.

Chávez hizo hincapié en que los interesados cuentan con la opción de entregar su usado como parte de pago, incluso llave por llave para quienes no quieran quedarse a pie: “Tienen descuento en las cuotas mensuales (…) es para ser uno de los primeros vehículos patentados 2026, en el mes de enero, febrero o en adelante”.

Añadió que la propuesta abarca toda la gama Volkswagen: “Hoy lo que más se está vendiendo es el Tera, pero abarca para todos (..) Tenemos de todo, desde financiación a tasa cero hasta financiar el vehículo al 100 por ciento también a tasa cero”.

Mencionó que otro beneficio de estos diez lugares destinados a envío de contactos a fábrica es la posibilidad de participar para aquellos “que en algún momento tuvieron financiación con nosotros y dejaron de abonar por algún motivo”. A propósito, explicó: “Estamos con la campaña del Plan Recupero“.

Chávez subrayó: “La gente que nos está viendo se acerque y se saque todas las dudas. Mucha gente piensa que está muy lejos del 0 km y la idea es que se asesore bien y saber a qué puede acceder; ya sea de que pueda manejar una cuota mínima de 300 mil pesos en adelante, tranquilamente podés subirte a lo que es el Tera, que es lo que más se vende hoy”.

1 de 12 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 12 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 12 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 12 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 5 de 12 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 6 de 12 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 7 de 12 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 8 de 12 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 9 de 12 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 10 de 12 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 11 de 12 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 12 de 12 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.