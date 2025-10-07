Los vecinos de Río Gallegos y de toda la provincia de Santa Cruz tienen por estas horas una oportunidad única para acceder a su vehículo 0 kilómetro. La concesionaria Autobahn, la concesionaria oficial de Volkswagen, lanzó una promoción especial de 48 horas con descuentos exclusivos y beneficios de financiación a tasa 0, que se extenderá hasta este jueves en su salón ubicado sobre Paseo de los Arrieros 1892 en Río Gallegos

Marcela Chávez, asesora de ventas de la firma, explicó que se trata de una financiación directa de fábrica, sin la intervención de bancos ni entidades financieras. “Los vecinos pueden solicitar su unidad 0 kilómetro ahora y patentarla en diciembre, ideal para quienes buscan estrenar auto antes de las vacaciones”, señaló.

La propuesta incluye planes que cubren entre el 60% y el 100% del valor total del vehículo, con cuotas que parten desde los $300.000, una cifra muy competitiva en el actual contexto del mercado automotor. “Conseguir una cuota tan baja hoy es muy difícil. Por eso, esta promoción es una gran oportunidad para quienes quieren planificar la compra de su vehículo”, destacó Chávez.

Entre los modelos disponibles, se encuentran las principales unidades de la gama Volkswagen: Polo Track, Nivus, T-Cross, T-Crafter, Virtus y Amarok, entre otros.

El Virtus, en particular, se ofrece con financiación del 100%, lo que significa que no se requiere capital previo ni vehículo usado para entregar. En el caso de la Amarok, la financiación cubre el 60% del valor total, con cuotas desde los $400.000.

Otra ventaja de la promoción es que sólo se requiere el DNI para acceder a los planes, sin necesidad de presentar recibos de sueldo ni otra documentación. “Queremos facilitarle al vecino el acceso a su 0 km. Es simplemente venir con el DNI, elegir el modelo y comenzar la financiación”, explicó la asesora.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, quienes ya hayan participado de una financiación anterior con Autobahn podrán recuperar los fondos abonados y aplicarlos a un nuevo plan. “Las cuotas que hayan pagado se les bonifican en una nueva financiación, para el modelo que elijan”, aclaró Chávez.

Los interesados pueden acercarse al salón de ventas en Paseo de los Arrieros 1008, de 9 a 20 horas, para conocer los vehículos, realizar una prueba de manejo (test drive) o recibir asesoramiento personalizado. También pueden comunicarse por WhatsApp o llamada para coordinar una visita o una demostración a domicilio.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Es una oportunidad ideal para planificar el 0 kilómetro antes del verano o incluso para quienes quieran patentar un modelo 2026 después de las vacaciones. Es ahora el momento”, concluyó.

Quienes quieran conocer las unidades o realizar consultas para acceder a las carpetas exclusivas pueden dirigirse a las oficinas de la concesionaria oficial, ubicadas en Paseo de los Arrieros 1892 en Río Gallegos o comunicarse al 2966-523119.