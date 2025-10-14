En un contexto donde acceder a un auto 0 km parece cada vez más difícil, Autobahn, concesionaria oficial de Volkswagen en Río Gallegos, lanzó nuevamente una promoción especial de 48 horas con descuentos exclusivos y financiación a tasa 0.

La iniciativa se extenderá desde este martes hasta el jueves en el local ubicado sobre Paseo de los Arrieros 1892, donde se atiende de 9 a 20 horas. Los interesados también podrán contactarse vía WhatsApp al 2966 52-3119.

Marcela Chávez, asesora de ventas de la concesionaria, explicó que se trata de una financiación directa de fábrica, sin la intervención de bancos ni entidades financieras. A su vez, recalcó que los clientes pueden acudir directamente con el DNI, definir su plan de pagos, la cantidad de cuotas y el monto inicial, sin necesidad de abonar ningún tipo de suscripción.

“Lastimosamente, la semana pasada, cuando tuvimos casi el mismo evento en el concesionario, mucha gente se quedó afuera. Por eso queremos que toda la gente de la provincia de Santa Cruz que no pudo aprovechar esos beneficios la semana pasada tenga ahora la oportunidad de hacerlo”, comentó Marcela a La Opinión Austral.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Marcela indicó que trabajan en horario corrido de 9 a 20 horas, y agregó que “son beneficios diferentes a los que ofrecemos durante todo el año, que incluyen la posibilidad de financiar el 0 kilómetro, ya sea desde un 60 o 70 por ciento o hasta el 100 por ciento del valor de la unidad a tasa cero. Esto quiere decir que no intervienen bancos ni financieras, y se pueden obtener cuotas muy bajas, desde 300 mil pesos en adelante, por cualquiera de las unidades”.

Recalcó que “esta cuota baja se debe a que la financiación es directa del cliente con la fábrica, lo que le permite elegir la unidad que desea, ya que abarca todas las opciones de Volkswagen. El vecino cuenta con un abanico de posibilidades del vehículo al que se quiere subir”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El único requisito, según precisó, es el DNI: “No es necesario un recibo de sueldo, que se suele pedir en la mayoría de los concesionarios al adquirir un 0 kilómetro, mientras pueda pagar una cuota de 300 mil pesos en adelante”, dijo.

Y añadió: “El vecino puede elegir cualquiera de las unidades de Volkswagen. Ahora, de 9 a 20 horas, con horario corrido, hay descuento en los precios de los autos y en las cuotas mensuales. Además, la entrega del vehículo está asegurada: la persona elige la fecha de retiro y puede decidir si quiere un modelo 2025 o 2026, antes o después de las vacaciones“.

Asimismo, aclaró que se activa el Plan Canje, en el cual el vecino que tenga una unidad para entregar como forma de pago, sin importar modelo o marca, puede usarla para hacerse de un nuevo 0 kilómetro. “Puede entregarlo como forma de pago y quien no tenga capital, puede irse por la financiación 100 por 100, sin necesidad de ningún capital previo para hacer el pedido del auto”, puntualizó la asesora.

De igual manera, detalló que continúa vigente el Plan Recupero, pensado para quienes iniciaron una financiación, abonaron varias cuotas pero, por distintos motivos, no lograron retirar su vehículo: “Tienen la posibilidad de recuperar esos fondos para una nueva unidad. Es ahora la oportunidad“.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Para cerrar, recordó que el evento “se habilita por 48 horas nuevamente (…) la gente puede acercarse al concesionario y acceder a todos estos beneficios, que repito, son a tasa cero. No hay bancos ni financieras de por medio, solamente con el DNI”.