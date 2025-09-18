Your browser doesn’t support HTML5 audio
Autobahn Volkswagen invita a toda la comunidad de Río Gallegos a conocer el nuevo Volkswagen Tera, un SUV compacto que llega para reemplazar al emblemático Gol y ofrecer un vehículo moderno, funcional y accesible. Gracias a la financiación 70-30, los vecinos podrán acceder a su Tera con cuotas desde $300.000, solo con DNI, sin sorteos ni licitaciones, y con adjudicación garantizada por contrato.
Además del Tera, el concesionario ofrece toda la gama Volkswagen: desde el Polo, ideal para la ciudad, hasta la robusta Amarok, la camioneta más ancha del mercado, y SUVs como Taos y Nivus, con precios y comodidades pensados para cada necesidad.
El fin de semana pasado se realizó el gran evento de presentación del Tera, con una excelente recepción por parte de los vecinos de Río Gallegos y otras localidades de la provincia. La comunidad pudo conocer de cerca este vehículo económico y versátil, que combina diseño, tecnología y confort en un tamaño compacto.
El concesionario está abierto de lunes a sábado, de 9 a 18 horas, en Paseo de los Arrieros 1982. Para más información, contactarse con Bautista Ruiz al 2966 389386.
No te pierdas la oportunidad de llevarte tu Volkswagen Tera y sumarte a la nueva generación de SUV compactos.
