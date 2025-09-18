Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Autobahn Volkswagen invita a toda la comunidad de Río Gallegos a conocer el nuevo Volkswagen Tera, un SUV compacto que llega para reemplazar al emblemático Gol y ofrecer un vehículo moderno, funcional y accesible. Gracias a la financiación 70-30, los vecinos podrán acceder a su Tera con cuotas desde $300.000, solo con DNI, sin sorteos ni licitaciones, y con adjudicación garantizada por contrato.

Además del Tera, el concesionario ofrece toda la gama Volkswagen: desde el Polo, ideal para la ciudad, hasta la robusta Amarok, la camioneta más ancha del mercado, y SUVs como Taos y Nivus, con precios y comodidades pensados para cada necesidad.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El fin de semana pasado se realizó el gran evento de presentación del Tera, con una excelente recepción por parte de los vecinos de Río Gallegos y otras localidades de la provincia. La comunidad pudo conocer de cerca este vehículo económico y versátil, que combina diseño, tecnología y confort en un tamaño compacto.

El concesionario está abierto de lunes a sábado, de 9 a 18 horas, en Paseo de los Arrieros 1982. Para más información, contactarse con Bautista Ruiz al 2966 389386.

No te pierdas la oportunidad de llevarte tu Volkswagen Tera y sumarte a la nueva generación de SUV compactos.