Tras buscar a su abuelo por 20 meses, recibió sus restos en una caja de mayonesa

Verónica Sosa, la nieta de Luis Sosa, quien había desaparecido hace 20 meses y sus restos fueron hallados hace sólo unas semanas, denunció en las redes sociales el accionar de la Justicia tras recibir los restos de su abuelo en una caja de mayonesa.

«Se puede ser más basura?», publicó Verónica, quien participó activamente en la marchas y la búsqueda de su abuelo desaparecido en el barrio de las 250 Viviendas durante la madrugada del 10 de enero de 2019.

«Un año y 8 meses esperándote y buscándote y te entregan como si no fueras nada», lamentó la joven en sus redes sociales, donde también exhibió la imagen de la caja de mayonesa en la que le enviaron los restos de su abuelo.

En otro de los párrafos la joven justificó su publicación y dijo que «se enteren todos la clase de MIERDA que tenemos en el poder judicial. Somos solo un número para ellos, y los que no nos callamos somos molestia».

Verónica también sembró dudas sobre el verdadero origen de la muerte de Luis Sosa y aseguró que «lo hicieron desaparecer».

Luis desapareció en el 2019, tras salir de su casa en el barrio de las 250 Viviendas.

«A Luis Sosa lo hicieron desaparecer! Luis Sosa no se dejó morir en un basural. Luis Sosa no es un pedazo de cráneo. A Luis Sosa le pasó algo», afirmó.

También le pidió a los fiscales que sigan trabajando: «porque no voy a parar hasta saber qué le pasó a Don Sosa, mi abuelo. Y cuando lo sepa no van a saber dónde meterse».

"Sigo con los restos de mi abuelo en mi casa porque hubo un error, no hicieron el certificado de defunción y no puedo llevarlos al cementerio. ¿Qué más me van a hacer, es increíble", dijo Verónica en diálogo con el diario Río Negro.

También explicó que la caja se la entregaron el miércoles por lo que estima que hasta el lunes no podrá realizar ningún trámite en la necrópolis local.

Por su parte, fuentes del Poder Judicial confirmaron tras la publicación de esta nota que la entrega de los restos y la elaboración de los certificados de defunción es responsabilidad de Cuerpo Médico Forense.

A mediados de agosto, el Ministerio Público Fiscal informó a través de un comunicado de prensa que el Laboratorio Regional de Genética Forense determinó, que los restos óseos hallados en un basural ubicado al norte de Roca pertenecen a Luis Sosa, el vecino de 78 años.

La Fiscalía remitió los restos al Laboratorio Regional, cuyo procesamiento demandó más de dos meses de análisis para arribar al perfil genético que luego fue cotejado con las muestras obtenidas de ocho grupos familiares de desaparecidos en la zona