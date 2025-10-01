Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Agrario Provincial (CAP) llevó adelante una fiscalización en la Reserva Ecológica Mazaruca, ubicada en la localidad de Río Turbio, con el objetivo de garantizar el uso responsable y legal de los recursos forestales de la provincia.

Durante la inspección, realizada el pasado 26 de septiembre, los agentes del CAP verificaron que trabajadores de la Municipalidad de Río Turbio se encontraban extrayendo postes de lenga sin la autorización correspondiente.

Frente a esta situación, el organismo procedió a labrar una infracción administrativa, conforme a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 65 de Bosques y la Resolución CAP N° 443/2020, que regula las contravenciones y los procedimientos en materia forestal.

Los recursos forestales son de jurisdicción provincial

Aunque la Reserva Mazaruca pertenece al ejido municipal, el uso de los recursos forestales dentro de la misma es competencia de la provincia, y su administración recae en el Consejo Agrario Provincial.

Por esta razón, toda extracción o transporte de productos forestales debe contar con autorización del CAP, de acuerdo con la normativa vigente. Desde el organismo recordaron que la Municipalidad de Río Turbio ya había sido notificada en 2024 sobre los procedimientos de presentación del plan de trabajo correspondiente.

Ordenamiento Territorial y conservación de los bosques

La intervención forma parte del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Santa Cruz, una herramienta clave que busca garantizar la conservación y el uso sostenible de los bosques, en cumplimiento de la Ley Nacional N° 26.331.

El OTBN clasifica los bosques según su valor de conservación y define criterios de manejo, restauración y protección, para asegurar que las actividades humanas sean compatibles con la sustentabilidad ecológica y la preservación de los recursos naturales.

De esta forma, el CAP reafirma su compromiso con la protección del ambiente y con la coordinación de acciones conjuntas con municipios y comunidades locales, para promover un desarrollo equilibrado que respete el patrimonio natural santacruceño.

Reserva Ecológica Mazaruca de Río Turbio. FOTO: CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL.

Cómo denunciar una extracción ilegal de madera

El Consejo Agrario Provincial recordó que cualquier actividad de extracción forestal sin autorización puede ser denunciada ante la delegación del CAP más cercana o ante la Dirección General de Bosques y Parques.

Los canales de contacto son los siguientes:

Correo electrónico: dir.gral.bosquesyparques@cap.gob.ar

Celular corporativo: 2966 76-0217