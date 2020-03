Lucas Usandivaras se encuentra en Hamburgo, Alemania, desde el 14 de febrero, cuando todo estaba relativamente tranquilo. Por otra parte, Luz Fernández se encuentra en Suecia. ¿Cómo es un día a día en ciudades del ‘viejo continente’?

Hasta este sábado Alemania tenía casi 21 mil casos confirmados de COVID-19, superando a Irán, y convirtiéndose en el cuarto país con más contagios detectados. La diferencia con Irán es que el número de muertos es de 72, mucho más bajo que los más de 1500 de Irán.

En tanto, Suecia se encuentra mucho más debajo en cuanto a cifras. Apenas rozando los 1500 casos positivos, por debajo de Noruega en la lista. Sucede que son países con sistemas de salud eficaces y calificados entre los mejores del mundo.

En Estocolmo, Suecia, hay circulación de gente que “hace vida normal”, contó Luz. FOTO: LUZ FERNÁNDEZ

Lucas Usandivaras es de Río Gallegos y se encuentra en Hamburgo, Alemania, desde el 13 de febrero. “En ese momento acá la vida dentro de todo era normal, bares abiertos, restaurantes también, zonas de boliches abiertas todo si ningún tipo de restricción”, detalló a La Opinión Austral.

Sin embargo, hace dos semanas el virus comenzó a propagarse más rápidamente y el gobierno comenzó a tomar medidas para apaciguar los focos de infección. “Una de las principales medidas fue suspender eventos de más de mil personas, después siguió con restaurantes y hoteles, donde solamente el servicio de comidas podían funcionar hasta las 6 de la tarde”, agregó.

El transporte público en Alemania se encuentra sin gente en horarios comúnmente concurridos. FOTO: LUCAS USANDIVARAS

“La gente en el último tiempo, con las últimas medidas, si se puso un poco paranoica. No sé por qué agotaron el papel higiénico”, contó Lucas, recordando que en Río Gallegos sucedió lo mismo.

Indicó que, más allá de eso, “hasta ayer 21 de marzo los supermercados funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero la gente en sí es muy consciente, no hay una histeria colectiva donde creen que se van a acabar los suministros”.

Lucas contó que la comunidad va a comprar “solamente si es necesario, no vemos movimiento grande en las calles, más allá de los que tienen que ir a trabajar”. Aun así, “el Gobierno tomará medidas que aparentemente serán más restrictivas con la circulación”, agregó.

Las calles de Hamburgo se ven prácticamente vacías en la actualidad. FOTO: LUCAS USANDIVARAS

El riogalleguense trabaja para Amazon Europa. “Allí se tomaron ciertas medidas con respecto al protocolo que especifica el gobierno alemán, donde tenemos puntos de higiene y distancia en las mesas”, señaló.

Para concluir, indicó que “es todo sobre la marcha, todo depende de cómo va la situación día a día, donde se analizan distintas medidas como en Argentina por lo que he visto”.

Suecia sin demasiados sobresaltos: calma y abastecimiento

Luz Fernández, en tanto, está en Estocolmo, Suecia, desde 5 de marzo.

“Honestamente no vi nada. Me fui de Barcelona justo antes de que comience la expansión del virus. Acá en Estocolmo hay algunos lugares cerrados, pero nada que afecte la vida normal. Hay menos gente en la calle, pero no más que eso”, contó al medio.

Luz indicó que el sector más golpeado en Suecia es el turístico. “Desde hoteles y restaurantes, tuvieron que cerrar todo. Acá hay casos positivos, pero no se vive como una emergencia. Los chicos siguen yendo a las escuelas”, detalló.

“Capaz en el tren te miran mal si toses, porque me pasó, pero se corren un lugar y ya está”, indicó. Suecia cerró sus fronteras, aun así. “Supuestamente teníamos cuarentena, pero en tres días salí cuatro veces y está lleno de gente afuera”, agregó.

Sobre el desabastecimiento, Luz contó que la semana pasada había algunos faltantes en los supermercados, pero se solucionó rápidamente y ya no tienen problemas. “Acá no parecen desesperados. Está todo igual que siempre, los precios se mantienen y conseguís todo”, concluyó.