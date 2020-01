El personal de la Seccional Cuarta encontró un Kangoo denunciado como sustraído en horas de la mañana del viernes, cuando el conductor pecó de inocente y dejó al rodado encendido. Tras el hallazgo del mismo, el propietario decidió no instar a la acción penal para dar con los perpetradores.

Un curioso hecho delictivo se registró en horas de la mañana de ayer y movilizó a todas las unidades operativas de la Policía de la ciudad de Río Gallegos.

Se trató del robo de un utilitario Renault Kangoo, afectado a una empresa distribuidora de panificados, que fue sustraído durante el descuido de uno de los trabajadores.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, se pudo saber que todo se registró cerca de las 6 de la mañana, cuando un hombre llegó con la Kangoo a dejar alimentos panificados a un local ubicado en Maipú y Santiago del Estero. Fue en estos momentos cuando el utilitario quedó en marcha y, aparentemente, alguien para hacer una broma de mal gusto se subió al mismo y lo condujo por algunas cuadras.

La desagradable sorpresa se la llevó el conductor del utilitario que, cuando salió del local, no lo encontró, por lo que, de inmediato, se acercó a la dependencia policial más cercana para radicar la denuncia correspondiente, para que la Policía lo buscara, dado que es su herramienta de trabajo.

Del caso tomó intervención el personal de la Seccional Primera. Los agentes consultaron sobre las características del rodado y la patente del mismo para comenzar las averiguaciones pertinentes y dar, finalmente, con él.

El caso fue alertado a todas las unidades operativas de la ciudad y se realizaron rastrillajes en la zona de la desaparición, indicaron fuentes policiales consultadas por este matutino. Asimismo, las comisarías que están apostadas en los egresos de la ciudad fueron alertadas, ya que el malhechor podría llevársela a otra localidad.

El hallazgo

La claves 16 y 17 de averiguación de paradero fueron dadas de baja una hora después, cuando el personal de la Comisaría Cuarta encontró el Kangoo en estado de abandono a unas cuadras de donde había sido denunciado como sustraído.

Fuentes consultadas de la Policía indicaron a este medio que el utilitario fue encontrado estacionado en la calle José Ingenieros al 800. El rodado se encontraba apagado y, a simple vista, no tenía faltantes.

De igual manera, antes de que el propietario controlara que no faltaban objetos de valor, el personal del Gabinete de Criminalística de la Policía realizó las pericias correspondientes con tal de buscar huellas o indicios que hubiera dejado el o los malvivientes.

Lo cierto es que, posteriormente, el dueño de la camioneta no notó que hubiera cosas que faltaran y decidió no continuar con el proceso correspondiente y no instó a la acción penal.