Robles dijo que D’Amico está mal asesorada

Diego Robles recogió el guante tras las explosivas declaraciones de la futura concejal por Río Gallegos Daniela D’Amico, quien esta mañana al ser consultada por LU 12, acerca de la designación del contador al frente del área de Hacienda Municipal, dijo sentirse sorprendida por la designación de Robles ya que según sus propias palabras; “por lo que tengo entendido y me han comentado de Robles, es que fue un secretario que ha sido cuestionado en su gestión en el Caja de Servicios Sociales e incluso me comentaban que es una persona que ha sido procesada».

Ante esto, Diego Robles le comentó a La Opinión Austral que ha querido comunicarse telefónicamente con la Concejal electa pero que lamentablemente, o no le llegan sus llamadas o no ha querido atenderlo. Además recalcó que la futura Concejal debería estar mejor asesorada ya que jamás ha sido procesado, ni siquiera ha sido imputado por algún juez en toda su vida.

El mensaje de Robles a D’Amico

Por tal motivo, Robles decidió mandarle un mensaje el cual dice textualmente: “Estimada concejal, no tengo el gusto de conocerla personalmente todavía, he leído con preocupación y estupor unas declaraciones suyas al medio La Opinión Austral hablando sobre un supuesto prontuario mío y haciendo referencia a que alguien le comentó que mi gestión en la caja de servicios sociales fue cuestionada y que inclusive yo había sido procesado. Para su tranquilidad y conocimiento, le aclaro que no sólo no he sido procesado nunca sino que ni siquiera he sido imputado por juez alguno de la comisión de ningún delito jamás en mi vida”.

“He tratado de comunicarme con usted pero la comunicación se ha cortado lamentablemente luego de que me identificara, y en intentos posteriores me ha contestado su buzón de voz. Me pongo a su disposición para evacuar cualquier duda que usted posea sobre mi persona y le ruego que en el futuro se informe bien antes de hacer afirmaciones como la que realizó. Entiendo la exposición que acarrea un cargo como el que me he comprometido a asumir y no tengo ningún problema en afrontar toda clase de crítica a mi gestión , pero en nombre de mis padres y mis hijos no puedo pasar por alto difamaciones como la que usted efectuará, seguramente mal informada accidentalmente, sobre mi persona. Espero que sus pre conceptos sobre mi puedan cambiar en el tiempo y que con su colaboración, desde el desempeño de su función, podamos reconstruir esta ciudad”, concluyó.