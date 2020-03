La mujer que contrajo coronavirus y se convirtió en el segundo caso positivo en Santa Cruz rompió el silencio. “A la gente del pueblo le digo que no voy a exponerlos. No se dejen llevar por lo que dicen”.

En la jornada del martes se confirmó su caso, que se trató de un contagio por contacto estrecho con una persona que volvió del exterior.

“No fui a Canadá, no viaje al exterior. Fui a trabajar y me tomé el franco y la pase con mi familia, con la gente que amo. No es la culpa de la minería, no es la culpa de Cerro Vanguardia, que es el lugar donde yo trabajo“, expresó la mujer de 39 años, llamada Paola.

La mujer contagiada trabaja en la minera Cerro Vanguardia.

En comunicación con el periodista Tito Parada, de Radio FM Líder de Puerto San Julián, la paciente dio por primera vez su testimonio, luego de que circularan muchas versiones de su situación y hasta fotos de ella y de su pareja en las redes sociales.

“Uno se puede contagiar en cualquier lado, cuando va a comprar o en cualquier súper. Salís afuera y un conocido te saluda y te podes contagiar. Trabajando en salud que son los más expuestos, la gente que nos vende la comida se puede contagiar o los camioneros a los que no le abren para venderles comida que es una vergüenza, de esas cosas se tendrían que preocupar y hablar, no de que yo estoy infectada“, agregó contundente.

“No tengo lepra. No tengo SIDA. Me dio un simple resfrío, para mí era eso, tuve fiebre y angina y llamé al 107 como tenía que ser, no me automediqué”.

“La primer llamada que hice al 107 me atendió muy mal la doctora. Pero al otro día me llamaron y quiero felicitar a la enfermera que me llamó y se preocupó, la neumonóloga de Puerto San Julián, una genia, ella vino, me hizo el hisopado me dijo que me quede en mi casa y que si necesitaba algo o no tenia quien venir le dije que si mi familia me trae las cosas y me las deja afuera y ellos se retiran y yo ingreso las cosas”, siguió relatando.

La tapa de La Opinión Austral luego de confirmarse el segundo caso de coronavirus en Santa Cruz.

Respecto de su situación hoy, aseguró que está “en total aislamiento“y que “no quiero que la gente hable mal, andan diciendo que yo anduve en la calle y no es así. No salí a comprar nada“.

“Estuve con mis hijos asilados los tres“, explicó sobre su situación familiar. “Mis hijos no tuvieron síntomas, están excelentes de salud. Yo tuve fiebre y anginas y la doctora me medicó y estoy excelente”, aclaró.

“No me voy a morir ni voy a salir a contagiar gente porque yo tengo familia. Soy una persona adulta que sabe lo que está bien y está mal. Si te dicen no salgas de tu casa, no salgas”.

Se explayó además acerca de los rumores y cómo afectó en su círculo íntimo: “Yo tengo una familia atrás que están lastimando con todo lo que dicen por WhatsApp, por Facebook, Instagram. Tengo a mi familia y tengo un nene de once años que le mandaron mensajes diciendo que su mamá se va a morir“, contó y se quebró en plena entrevista.

“Ya estuve en la etapa de contagio, con síntomas y ahora estoy bien, fuera de peligro solo esperar que me den el alta. Cuando me hagan el hisopado y me dé negativo”, siguió contando Paola.

“A la gente del pueblo le digo que no voy a exponerlos. Yo estaba aislada en mi casa. Todos me conocen y me pueden llamar. No se dejen llevar por lo que dicen y por audios o por gente que no tiene nada que hacer y esta aburrida empieza a hablar de la vida de los demás”, apuntó contra los audios que se difundieron en grupos de la red de mensajería.

“Hay mucha gente en salud que están dando su vida. Ahora se asustan porque a mí me dio positivo pero hasta ahora hacían lo que se les daba la gana.”

Para finalizar, agradeció al Hospital Distrital Dr. Lombardich por la atención que le brindaron, en especial “agradecer Cintia Lara a la neumonologa, y a María Laura Aguilar, a la doctora Mendoza, muchas gracias”. “A mi familia y a mis amigas también. Algunos compañeros de trabajo. No se asusten, yo no tuve problemas respiratorios, tienen que entender que se tienen que quedar en su casa”, contonuó.

Hospital Distrital Dr. Lombardich, de Puerto San Julián.

“La gente que compartió conmigo, yo ya dí los nombres y de Salud se van a contactar con ellos y ellas, y no voy a darles los nombres porque si no van a hacerles lo mismo que han hecho conmigo“, remarcó la sanjulianense.

Asimismo, señaló que le harán el hisopado a sus hijos, como corresponde de acuerdo al protocolo de actuación ante casos positivos de coronavirus. “No estamos buscando culpables, todos se pueden enfermar. Eso quería aclarar y que sepan que se tienen que informar para no lastimar a los que están conmigo y a mi”, concluyó Paola.

Escuchá la entrevista completa con FM Líder

Primera parte.

Segunda parte.