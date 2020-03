La legisladora Reyes visitó zona norte participando de actividades por el Día de la Mujer. Habló sobre sus proyectos para este período. Criticó que el gobierno de Alberto Fernández no tenga una “hoja de ruta”, y sospecha que habrá un “ajuste”. Habló de la intervención del Poder Judicial por parte del Ejecutivo.

La diputada nacional Roxana Reyes recorrió este fin de semana varias localidades de zona norte en actividades como mesas debate y encuentros en el marco del Día de la Mujer.

Reyes dialogó con La Opinión Zona Norte sobre los temas que encarará en este año legislativo, para lo cual partirá este lunes a Buenos Aires. Anunció que pedirá, a través de sendos proyectos, que se incorporen al Presupuesto nacional algunas obras paralizadas en Santa Cruz, como la construcción de viviendas.

Pero, sobre todo, reprochó que el Ejecutivo nacional no haya presentado el Presupuesto para este período. “Estamos sin hoja de ruta. Sin presupuesto no sabemos hacia dónde vamos, y ya estamos en marzo. Eso es peligroso porque no damos confiablidad, y a todos los actores económicos hay que decirles qué vamos a hacer con nuestras finanzas”, expresó.

“Si van a hacer presión fiscal, bueno, qué vamos a hacer con el gasto público”, también se preguntó. Y dejó entrever la sospecha de que el gobierno de Fernández vendrá con algún ajuste económico. “Cuando no te muestran el presupuesto es por dos razones: o porque no lo tienen, y la otra es porque quieran tapar el brutal ajuste que quieren hacer”.

Más allá de eso, la legisladora radical comentó que se propone, desde su interbloque, ser una “oposición constructiva” y que, señal de ello, es que apoyarán a Alberto Fernández en la “renegociación de la deuda pública”. “Damos señales al mundo de que estamos unidos. Le vamos a dar al Presidente todas las herramientas que necesite para llevar adelante su gobierno”, expresó.

Pero también se le recordó que su sector no acompañó con el quórum cuando se trató la modificación del régimen previsional de privilegio.

“Estábamos de acuerdo”, aclaró, “lo que sucede es que la ley se envió un miércoles, y querían aprobarlo sin debate, y es algo que impacta al Poder Judicial”. “Estuvimos hasta las 21 horas reunidos en comisión del interbloque, esperando respuesta de Máximo Kirchner, presidente del otro interbloque, planteamos que los jueces actuales se jubilen con el régimen anterior”.

Lo cierto es que, para Reyes, estos cambios producirán una “vacancia masiva” de magistrados, y para ella, el objetivo final del gobierno actual es “cooptar jueces”.

“Hubo otro tema que planteábamos, que hoy se pueden cubrir vacancias con jueces jubilados, y que pueden ejercer a falta de un juez, y a esa cláusula la eliminaron. O sea que claramente no quieren que trabajen los jueces jubilados, y todo esto para la impunidad. Todo esto da señales peligrosas”, expresó.

Agregó que Alberto Fernández “se está dejando manejar por la vicepresidenta y busca la impunidad de ella y todos los allegados, y que la prensa no pueda hablar de causas de la corrupción”.

La legisladora estuvo en Perito Moreno este fin de semana reuniéndose con mujeres; participando de una charla debate, a la que concurrieron gremios, partidos políticos, y la vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo, habló sobre el funcionamiento del organismo. El debate fue propuesto por el concejal Matías Treppo y Nadia Ricci sobre la Ley de Acceso a la Información Pública. Por otra parte, visitó a productores de la zona y a emprendedores turísticos. El sábado inauguró un “banco rojo” en Koluel Kayke, y se reunió en Caleta Olivia con referentes culturales y sociales.