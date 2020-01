Se trata de Martín Rospide, un frenético aventurero que atravesó el país a pie durante 136 días.

¿Acaso Forrest Gump ha vuelto? No! Para nada, aquí las cámaras, Yenny, las luces, los guiones, Bubba no hicieron falta para que Martín Rospide (40), sea la persona en correr por más de 136 días, rodeado de temores, fiebre, y algunos seguidores, como han seguido por las carreteras al mítico personaje Forrest Gump, protagonizado por Tom Hanks, en 1994.

Quizás Martin Rospide no tenga una carrera cinematográfica como la tiene Tom Hanks, pero la vida de Martin se vio ligada al rugby, y defender los colores de San Isidro Club (SIC) durante doce años. Comenzó a jugar al rugby a los siete años, y llegó a ser uno de los pilares del club en su madurez.

Todas las pasiones no son eternas, y mucho menos los deportes que tanto anhelamos en nuestras vidas. El momento de la retirada le llegó a Martin Rospide, en la edad de los 32 años. Sin embargo, el retiro no fue un impedimento para encontrar nuevos rumbos. Así que, encontró un nuevo pasatiempo, como lo es la bicicleta, las caminatas y el trote. Correr le gustaba tanto que empezó a incursionar en aventuras de montaña.

Un rumor de una aventura que llegó a inquietar al ex rugbier, fue conocer la hazaña de Rodolfo Rossi, un maratonista, que en 2015 recorrió la ruta 40 de norte a sur en 113 días y en 2018 publicó un libro sobre la recorrida.

«Lo conocí por medio de un amigo. Yo ya venía pensando en hacer un viaje así y sabía que él lo había hecho, ya había leído su libro y había seguido su viaje a través de las noticias y las redes. Así que quise juntarme con él para saber si yo podría llegar a hacerlo, para tener una referencia. Fue muy generoso, me compartió su experiencia», contó a La Nación.

La recorrida del Forrest Gump de San Isidro comenzó el 1º de septiembre pasado de La Quiaca, junto a las altas temperaturas que acechan en el norte del país, las alturas impiden respirar y hay más riesgo de deshitarse, uno de los concejos que le había dado Rossi para emprender el viaje de norte a sur.

Su recorrido no fue todo color de rosas. De hecho, a la mitad del viaje pensó reiteradamente en abandonar. «Con todas las ganas que tenía de volver a la comodidad de mi casa, descansar, tomar mi café. Pero me vi abandonando y dije: ‘No, yo no quiero eso. Y saqué fuerzas'», le dijo a La Nación.

La travesía culminó en Ushuaia, después de un mes de recorrer 5093 kilómetros que ya han quedado en el pasado. Sólo ahora queda descansar.