Guillermo Duarte, es psicólogo social y rugbier, y analizó el motivo de la golpiza de los 10 rugbiers al joven que murió en el acto en Villa Gesell.

“Lo que me enseña el club es aprender a jugar el deporte, respetar las normas, la camaradería. Esto viene de una mala formación en los hogares”, aseguró en declaraciones al programa «En el Tintero» por Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9, para distanciar el entorno de la actividad deportiva cuestionado por el caso que conmocionó al país.

El psicólogo en su juventud fue jugador de rugby, para defender los colores de Obras Sanitarias, en la ciudad de Buenos Aires, entre los años 80 y 86, diciendo: “No podemos pensar que estos 10 rugbiers puedan tener una buena formación familiar: Primero al matar; segundo al atacar en manada, y tercero cuando está la víctima ya en el piso, huyen de la escena que se ve claramente en el video”.

“No fue un acto machista, es una actitud que viene del liderazgo negativo”, dijo Guillermo, mientras recuerda su paso en el club de Buenos Aires: “Yo puedo hablarte de mí de mi caso en particular, si tenía una fuerza y habilidad superior al resto .No me creía superior. Nunca participe de situaciones violentas”, aseguró.

“Será una pérdida irreparable que lamentará la familia del joven, y las 10 familias de estas tragedias que siguen con vida, recibiendo posiblemente cadenas perpetuas. 35 años de cárcel es una condena justa y dura”, consideró acerca de la targica noche de Villa Gesell a la salida del boliche Le Brique.