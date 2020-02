Muchas familias aprovecharon las altas temperaturas de este sábado para disfrutar de la jornada en el parque de la ciudad Héctor “Pirincho” Roquel. Mientras los más chicos jugaban o practicaban alguna actividad deportiva en las canchas, los adultos compartían charlas, mates y hasta tereré para combatir el calor.

La gente disfrutó de un día a pleno sol en la ciudad. Fotos: (José Silva).

Después del viento y el mal tiempo que imperó las últimas semanas, salió el sol nuevamente y la comunidad se trasladó a la costanera de la ciudad para disfrutar la jornada en los espacios verdes.

Familias y amigos compartieron la tarde de este sábado en el parque urbano, con mates algunos y otros con tereré para hacer frente a los 24° de sensación térmica que reinaron en Río Gallegos.

La Opinión Austral consultó a los vecinos y vecinas que eligieron la costanera para recrearse y todos coincidieron en que “un día así no es para quedarse encerrado”; “por suerte todavía no nos abandonó el verano”; “hay que aprovechar el tiempo, no son comunes estas temperaturas acá”.

El Terere ganó adeptos debido al calor. Foto: (José Silva).

Mientras chicos y chicas andaban en bicicleta o patines, otros jugaban a la pelota o en los parques, y los adultos entre charla y charla se pusieron al día haciendo picnic en el pastito.

La oportunidad también fue aprovechada por los deportistas del Hispano Americano, los jugadores Carlos Buemo y Leandro Cerminato, acompañados por el colaborador Tomás Palacios (foto), “hoy tuvimos el día libre y quisimos hacerlo valer” contaron a LOA mientras compartían unos mates.

Nadie se quiso quedar sin salir a tomar sol. Foto: (José Silva).

Baños sin agua

La empleada a cargo del mantenimiento del parque “Pirincho” Roquel contó a LOA que a pesar del calor y de la cantidad de gente, los sanitarios no tuvieron agua en todo el día.

Según aseguró, esto ocurre todos los fines de semana y la gente “en vez de ser más cuidadosa, es mugrienta, no cuidan nada”.

Cada usuario que necesitaba utilizar los baños debía esperar su turno para recibir un balde con agua para el desagote de los inodoros.