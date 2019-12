San Jorge campeón de la Liga Santa Cruz Zona Norte

El pasado fin de semana se llevaron a cabo las finales de la Asociación de Hockey Zona Norte. Se disputaron siete encuentros en total. El Club San Jorge hizo podio en todas las categorías, cerrando el año de la mejor manera.

San Jorge se consagró campeón del Torneo Clausura Campo de la Asociación de Hockey Santa Cruz Zona Norte 2019. El albinegro hizo podio en todas las categorías que intervino.

Las instancias finales de la Liga de la Asociación de Hockey Santa Cruz Zona Norte se disputaron el fin de semana que pasó. El Club San Jorge disputó, el sábado, cuatro encuentros y coronó el campeonato de la categoría Sub 14 Caballeros, al ganarle a Cauquén Hockey Club por 4 a 2.

Fue un partido de ida y vuelta donde los dirigidos por la Prof. Mariana de Valle lograron establecer la diferencia gracias a los goles de David Cancinos, Alejo Tassistro, Camilo Ayalef y Ignacio Falon.

Mientras que para el equipo de Gustavo Lambrech, del Club Cauquén, marcaron goles Franjo Lambrech y Tomás Dicuatro.

Las buenas noticias para el albinegro continuaron llegando. La 1ra Caballeros se quedó con el 3r puesto tras ganarle a Náutico de Comodoro Rivadavia por 2 a 0, con goles de Guillermo Sosa.

La categoría Sub 12 Damas también se subió al podio al vencer al Club Amigos por 3 a 0, con dos goles de Lucía Roldán y uno de Ainara Albornoz, dándole el título de campeonas a las “Panditas”. Pero si faltaba poco, la Sub 16 Damas se consagró campeona al no presentarse el equipo Lagartos.

El pasado domingo llegaba a su culminación la Liga de Hockey Santa Cruz Zona Norte. La categoría Sub 14 Damas lograba la copa tras derrotar al Club Amigos por 6 a 0, con goles de Zoe Ledesma, Nicol Nieto, Amparo Rossi, Agustina Oviedo y Abril Vargas.

Llegaba el turno de Las Mamis categoría Mayor, que después de un partido apretado con el equipo Santino definieron el partido en penales australianos, llevándose el premio mayor y logrando así el máximo título local.

Por último, las Primeras Damas no pudieron quedarse con el 1r puesto frente al Club Amigos al caer por 3 a 0.

Podio:

*Sub 12 Damas – Campeón.

Arquera destacada: Karla Bordón.

*Sub 14 Damas – Campeón.

Jugadora destacada: Nicol Nieto.

*Sub 14 Caballeros – Campeón.

Jugador destacado: David Cancino.

*Sub 16 Damas – Campeón.

*Mamis – Campeón.

Jugadora destacada: Vanesa Ibáñez.

Arquera destacada: Florencia Cárcamo.

*Primera Damas – 2do puesto.

Jugadora destacada: Belén Lemos.

*Primera Caballeros – 3r puesto.