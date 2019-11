San Jorge dirá presente en la 6° Edición del Seven “Día del Petróleo”

El club albinegro de Caleta Olivia confirmó la asistencia en el torneo más convocante de la región que se realizará en Comodoro Rivadavia, a su vez está en duda si participa o no en el Seven que se realizará en Tierra del Fuego. Ambos se llevarán a cabo los días 13 y 14 de diciembre.

Esta semana se definió la cita para cerrar el año con un doblete de rugby y hockey en la ciudad vecina de Comodoro Rivadavia, la 6° Edición del “Seven del Petróleo”, donde por sexto año consecutivo El Calafate Rugby Club, organizador de la actividad, le dará vida al seven nocturno.

El mismo se realizará en el marco de la celebración del Día del Petróleo, los días 13 y 14 de diciembre.

El torneo se vivirá en dos canchas en simultáneo, que aún faltan confirmar.

En cuanto a la competencia la disciplina de Rugby participará Primera División Masculino y Femenino. En tanto, que en el Hockey participarán Primera Damas y mixto. También habrá lugar para las Mamis, la categoría mayor.

Según pudo saber La Opinión Zona Norte, ya se encuentran confirmados los equipos de la región patagónica. Por su parte, San Jorge Rugby Club, de Caleta Olivia dirá presente con un equipo masculino y femenino para formar parte de esta nueva edición.

Como ya es de costumbre durante las dos jornadas, todos los participantes tendrán a disposición servicios de masajes deportivos, hidratación para toda la competencia, frutas frescas, vestuarios y sanatorios.

Albinegros en duda para el Fin del mundo

Horacio Serra, presidente del club San Jorge, en diálogo con La Opinión Zona Norte, reveló sus expectativas de lograr participar del Seven del Fin del Mundo en Ushuaia. “Soñamos con volver a participar del torneo más convocante en Tierra del Fuego, pero aún no está definido con las demás partes del club, ya que todavía no contamos con el dinero que se precisa para poder llegar”.

Cabe destacar que la última vez que participaron de este evento, en 1998, salieron campeones con la Primera División en masculino.