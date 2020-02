El gobierno provincial, a través del subsecretario de Transporte, Rolando D’Avena, asistió a la firma del convenio para acreencias del fondo de compensación al transporte público de pasajeros urbano del interior del país.

En el acuerdo, Santa Cruz, junto a las demás provincias, acordó recibir importes mensuales hasta el mes de abril, mientras se defina la nueva distribución y la restitución definitiva del sistema de subsidios, interrumpida en la anterior gestión a diciembre de 2018.

Fondos para todas las provincias del país

A través de la Resolución 14/2020, publicada esta semana en el Boletín Oficial de la República Argentina, el gobierno nacional dispuso el envío de $5.000 millones a todas las provincias en concepto de subsidio.

La disposición establece su distribución durante los próximos 120 días “en cuotas mensuales, iguales y consecutivas” y lleva la firma del ministro de Transporte, Mario Meoni, quien sostuvo que la medida guarda “el fin único de compensar los desequilibrios financieros que pudieran suscitarse”.

D’Avena: “Debemos garantizar que cada recurso se aplicado correctamente”

Al respecto, el subsecretario de Transporte D’Avena señaló: “Entendemos que el Estado nacional, la provincia y los municipios, atraviesan serias dificultades económicas y presupuestarias. Por eso debemos transitar estos meses juntos, estamos en permanente comunicación y entendemos que debemos garantizar que cada recurso que tengamos sea aplicado correctamente”.

Además, destacó “el gran esfuerzo que realiza el gobierno nacional. Por eso, lo acompañamos, no solo apoyando el congelamiento de tarifas a fin de no castigar más el bolsillo de los usuarios, si no también aportando fondos provinciales a los municipios”.

Según pudo saber La Opinión Austral, Nación y Provincia van a subsidiar el transporte de colectivos en partes iguales por una suma superior a los 2 millones de pesos.

Por último, pidió “tener paciencia y confiar en que para el mes de mayo mejorará la asignación de partidas para santa Cruz, provincia que fue relegada bruscamente por el gobierno de cambiemos”.