Entre las variables para que esto sucediera están la existencia de un cuadro tarifario local, el programa de subsidios para familias en situación de pobreza, y que el Gobierno decidiera no trasladar la totalidad de los costos dolarizados de SPSE a los usuarios. Su presidente, se refirió al concepto de ‘pobreza energética’.

* Por Sara Delgado

Durante el año pasado, el consumo residencial de electricidad cayó en 19 de 22 provincias argentinas. Esto, según un informe del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo.

Durante el último año del macrismo, la demanda de energía en nuestro país disminuyó un 3,1% en comparación con 2018. Esa, según el OETEC, fue la peor caída desde 2013, “como mínimo”, advierten en un relevamiento publicado a fin del mes de enero.

En 2019, sólo tres provincias pudieron no disminuir el consumo de energía, entre ellas Santa Cruz. (Gráfico OETEC)

Asimismo, el consumo en los hogares se contrajo 2,8% y “esta significativa merma condujo a que los millones de hogares argentinos culminen 2019 consumiendo la misma cantidad de energía eléctrica que cuatro años atrás, es decir, 2015”.

El estudio analiza el comportamiento de las 22 provincias interconectadas al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), del que todavía Tierra del Fuego está afuera.

El año pasado, el consumo residencial cayó respecto de 2018 en 19 provincias, y sólo en tres sucedió a la inversa, es decir que creció el consumo: San Juan (1,9%), Río Negro (0,9%) y Santa Cruz (0,2%).

Las cinco provincias más afectadas en términos de variaciones porcentuales fueron: Entre Ríos (-8,6%), La Pampa (-7,7%), Chaco (-7,3%), Formosa (-7,1%) y Tucumán (-6,4%).

En términos de caída del consumo (en MWh), las cinco provincias más afectadas fueron: Buenos Aires (-510 MWh), Santa Fe (-229 MWh), Chaco (-150), Entre Ríos (-134) y Córdoba (-122).

Debe tenerse presente que el consumo residencial a nivel nacional había repuntado en 2018 respecto de 2017 (2%), con lo cual la caída de 2019 (-2,8%) es todavía más dramática, ya que es un retroceso de casi 5 puntos porcentuales.

En el informe que el mismo organismo hizo sobre los datos de 2018, el distrito gobernado por Alicia Kirchner figuraba en un grupo de cuatro provincias en las que el consumo también había mejorado, en ese caso un 10%, superando a las demás. Ese año, la caída a nivel nacional fue del 0,3%.

Para comprender el comportamiento del consumo residencial en la provincia sureña, hay que tener en cuenta que en diciembre de 2015 hubo un cambio de paradigma a nivel país, que vino de la mano de la alianza Cambiemos, pero al que Santa Cruz no se sumó.

Tarifazos permanentes sumados a la dolarización del valor de la energía generaron que cada vez se la utilice menos, no sólo a nivel industrial con el cierre de cientos de fábricas, sino también porque las familias comenzaron a suspender los pagos, llegaron los cortes y otras achicaron su nivel de consumo.

Además, la quita de subsidios no volvió en obras. Como dijo meses atrás el ex presidente de SPSE, Lucio Tamburo, “Macri va a ser recordado como el único presidente de la historia que no hizo un metro de tendido eléctrico”.

Según explicó a La Opinión Austral el nuevo presidente de la empresa que distribuye la energía en Santa Cruz, Andrés Cirnigliaro, “el macrismo ingresa a la gestión nacional con un discurso respecto de la energía, que era de crisis, utilizando la carátula de pobreza energética, asociando el concepto de pobreza energética a una relación entre producción y explotación, pero es una mirada sesgada de la energía”.

Andrés Cirnigliaro, presidente de SPSE.

Esto es así porque “hay distintos organismos internacionales que asocian el concepto de pobreza energética al consumo domiciliario o industrial, es decir, que se considera que un país está en esa situación si es que se disminuye el consumo”, aclaró.

Además, para Cirnigliaro, otra variable a analizar para concebir el concepto de pobreza energética que evidencian las provincias donde el consumo disminuyó, “es el porcentaje que le destinan los ingresos familiares a cubrir el costo de la energía eléctrica”.

En este punto, el presidente de SPSE, mencionó que “en Santa Cruz, la perspectiva a través de la cual se analizan los servicios públicos es de derechos, entonces las decisiones que se tomaron en esa materia estuvieron orientadas a generar mayores niveles de ingreso a esos servicios, a través de costos accesibles, por eso no sólo se mantuvieron los niveles, sino que aumentaron”.

Esta posición contradijo el esquema nacional de Cambiemos en esta materia porque “la gran diferencia está en cómo se problematiza al sector, ya que mientras a nivel nacional hacían un análisis mercantil de costos, en nuestra provincia se promovieron derechos”, concluyó.

Sobre esto, vale mencionar que durante todo 2016 la provincia no modificó el cuadro tarifario, pero los años siguientes fue aumentando el precio de la tarifa, no por el aumento de Cammesa que superó el 1600%, sino por los altos costos dolarizados que demanda SPSE para su funcionamiento.

Aun así, se tuvieron en cuenta los ingresos familiares y cómo repercutían los impactos de las tarifas, mientras se creó el programa SER SOL, para subsidiar las boletas de aquellas personas que estuviesen en situación de vulnerabilidad.

Con la asunción del nuevo gobierno, uno de los primeros anuncios oficiales fue el del congelamiento de las tarifas por seis meses, atado a la aprobación de la ‘Ley de Solidaridad Social y Desarrollo Productivo’, que incluye frezar también las boletas de gas y de agua.