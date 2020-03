Hoy se desarrolla la segunda jornada de PDAC2020 en la ciudad de Toronto, Canadá.

Se trata del evento de mayor influencia de la actividad minera del mundo y Santa Cruz participa junto a la comitiva Argentina.

Los diferentes paneles y stands de la PDAC 2020.

El intendente de Puerto Deseado, Gustavo González, mencionó que el pasado domingo se llevó adelante la inauguración formal del evento y en el stand de Argentina se encontraron representantes de sexto público y privado.

Algunos presentes en la foto: Alberto Hensel, Gustavo González, Silvina Córdoba, Esteban Tejada; en el fondo, Rodolfo Micone y Gerardo Terraz.

En la imagen está la ministra de Producción, Silvina Córdoba, junto al secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel. Además, participó Alberto Carlocchia, presidente de CAEM; Esteban Tejada, presidente de Fomicruz S. E; Rodolfo Micone, presidente del Consejo Federal Minero (Cofemin); el Intendente de Puerto Deseado, Gustavo González; secretario de Minería de Santa Cruz, Gerardo Terraz, entre otros.

También forman parte de la comitiva el presidente de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) y de la empresa Yamana Gold, Nicolás Bareta. También participa, entre otras, la empresa Newmont.

Alberto Carlocchia dirigió unas palabras hacia la comitiva argentina en la jornada inaugural, donde señaló que “estas son oportunidades para que todos en conjunto, sector público, sector privado, gremio, proveedores, le hablemos al inversor de las oportunidades que tiene país”, y destacó que “estamos en el momento justo y necesario para despegar todo ese potencial“.

CAEM-Carlocchia: Estamos en el momento justo y necesario para que despeguen las posibilidades de la minería, para el país y sus regiones #PDAC2020 #mineria pic.twitter.com/iGTtJKLkND — CAEM (@camaramineraarg) March 1, 2020

Asimismo indicó que la PDAC, en particular, es una gran oportunidad “no solamente como país, sino como regiones”, ya que “una de las principales características de nuestra industria es el arraigo territorial que tiene y la posibilidad de desarrollo puntual en regiones tal a veces olvidadas, no por nada en particular, pero sí por condiciones muy peculiares de cada rincón de nuestro país”.

Pabellones de Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Canadá, presentes en la PDAC 2020.

Hoy se desarrolla la segunda jornada y Santa Cruz marca presencia con su stand propio en Toronto. La atracción de capital para desarrollar el Macizo del Deseado es el objetivo mayor.

Asimismo, se llevará adelante el Argentina Forum Day, allí los representantes del sector público y privado darán a conocer porque es conveniente invertir en nuestro país.

