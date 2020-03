El Calafate registra todos los casos sospechosos de la provincia, además del único positivo. Mientras tanto, se sumaron personas al aislamiento preventivo en todo el territorio y ya son casi 500. Las autoridades realizan estrictos controles para hacer cumplir la cuarentena obligatoria.

Las Fuerzas de Seguridad son estrictas en todos los controles para hacer cumplir el decreto presidencial. FOTO: MIRTA VELÁSQUEZ

Santa Cruz sumó un nuevo caso sospechoso de coronavirus y totaliza siete, todos ellos en El Calafate, ciudad que posee hasta ahora el único caso de COVID-19 en todo el territorio.

El caso de un paciente de San Julián, cuyas muestras de hisopados fueron enviadas a Río Gallegos no fueron remitidas al Instituto Malbrán y se esperan los resultados previos. Si bien presentaba síntomas leves, no se informó si tuvo nexo epidemiológico o no, por lo que no estaría confirmado si se trata de un caso sospechoso.

Reunión del Centro Operativo de Emergencias en Casa de Gobierno. FOTO: GOBIERNO

El Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia pidió respetar las normas preventivas y el aislamiento social obligatorio en el marco de esta epidemia.

En tanto, hasta ayer por la tarde, se precisó que Santa Cruz tiene un total de 485 personas en aislamiento por recomendación de autoridades de Salud. La Cartera sanitaria sigue el monitoreo constante y la evaluación de cada uno de los que presentó sintomatología asociada al virus.

Estas cifras son las registradas por el Sistema de Salud, y no incluyen los aislamientos sociales voluntarios.

Es importante señalar que se encuentran en aislamiento quienes presentan nexo epidemiológico, es decir que estuvieron en alguno de los países con circulación del virus.

En la jornada de ayer el país sumó un fallecido. Residía en la localidad de San Andrés de Giles y había sido internada el miércoles pasado, tras haber realizado un crucero por el Caribe con su marido.

Clínica Güemes de Luján donde murió la cuarta víctima del COVID-19 en Argentina.

Asimismo, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que son 67 los nuevos casos positivos de COVID-19 y que la cifra de infectados aumentó a 225 personas en Argentina.

De los nuevos casos, 29 son de la ciudad de Buenos Aires, 15 de la Provincia, 5 de Chaco, 5 de Mendoza, 4 de Córdoba, 3 de Tierra del Fuego, 2 de Corrientes, 2 de Santa Fe, 1 de Tucumán y 1 de Río Negro.

Comité Operativo de Emergencias

Los representantes del Centro de Operativo de Emergencias, a quien la gobernadora Alicia Kirchner encomendó trabajar en torno a la pandemia, volvieron a reunirse con la participación de autoridades de distintas áreas del Gobierno Provincial. Los encuentros son diarios.

Reunión del COE en Casa de Gobierno provincial. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ

Entre los temas a tratar, en el último se trabajó sobre la implementación del DNU 297/20 para garantizar la articulación de las distintas áreas y tener un abordaje integral más efectivo, que permita el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio en la provincia.

En este sentido se estableció entre todas las Fuerzas de Seguridad un criterio único para el pedido de documentación y aplicación de normativa en caso de infringir el aislamiento social preventivo y obligatorio que rige desde la cero hora del viernes 20 de marzo.

Además se gestionaron espacios de alojamiento para personas en potencial riesgo de contagio y para aquellas que se veían afectadas en su traslado por el DNU 297/20.

En torno al transporte, taxis y remises, se les exigirá mayor seguridad y acatar los controles.

Mientras que los comercios, sólo podrán abrir los de extrema necesidad de acuerdo al DNU, y los locales de comida funcionarán con modalidad delivery.

Controles

El Gobierno recordó la prohibición de circular por calles, caminos y rutas. Desde el Ministerio de Seguridad informaron que a quienes incumplan con el decreto vigente se procederá a retenerles el vehículo.



La Policía de la provincia de Santa Cruz en coordinación con las federales (Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina) se encuentran realizando los controles y se procederá a retener los vehículos que no se encuentren exceptuados por el Decreto, por lo que se solicita a todos los vecinos y vecinas cumplir con las disposiciones establecidas en el DNU.

Ministro de Seguridad de Santa Cruz, Lisandro de la Torre. FOTO: GOBIERNO DE LA PROVINCIA.

“Es de imperiosa necesidad la comprensión de la población de la implicancia de las medidas. Se encuentra prohibido desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, salvo quienes estén exceptuados en el Decreto. En caso de incumplir el aislamiento se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. Lo mismo ocurrirá con los vehículos que circulen sin autorización, procediendo a su retención preventiva”, se remarcó.