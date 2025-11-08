Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, informa a la comunidad educativa las fechas, horarios y modalidad de las Preinscripciones para ingreso a los niveles Inicial, Primario, Secundario y Escuelas Técnicas para el Ciclo Lectivo 2026.

Niveles y modalidades

  • Nivel Inicial: Preinscripción SOLO para ingreso a Sala de 4 años (cumplidos al 30/06/2026).
  • Nivel Primario: Preinscripción SOLO para ingreso a Primer Grado.
  • Nivel Secundario (Común) y Escuelas Técnicas: Preinscripción SOLO para ingreso a Primer Año.

Importante: Para el ciclo lectivo 2026, el link de preinscripción se habilitará a la misma hora en que se realizará la inscripción online, disponible en la página web oficial del CPE.

MODALIDAD RURAL – TODAS LAS SEDES Y NIVELES – MODO PRESENCIAL

Lunes 10/11 al jueves 13/11 en horario escolar en cada establecimiento:

  • EPPR N° 48 (Bajo Caracoles)
  • EPPR N° 37 (Bella Vista)
  • EPPR N° 24 (Camusu Aike)
  • EPPR N° 31 (Est. El Cóndor)
  • EPPR N° 25 (Est. Glencross)
  • EPPR N° 26 (Las Vegas)
  • EPPR N° 20 (Fitz Roy)
  • EPPR N° 34 (Ftes. del Coyle)
  • HOGAR N° 2 (Gob. Gregores)
  • EPPR N° 07 (Jaramillo)
  • EPPR N° 21 (Koluel Kaike)
  • EPPR N° 42 (Lago Posadas)
  • EPPR N° 51 (Tellier)
  • EPPR N° 16 (Tres Lagos)
  • CPESRI N° 35 (Todas las sedes)

NIVEL INICIAL – Preinscripción SOLO para ingreso a SALA DE 4 AÑOS

Modo virtual (localidades con más de un Jardín Estatal), en el horario de 09:00 a 17:00:

  • 28 DE NOVIEMBRE – Viernes 14/11/2025
  • RÍO TURBIO – Viernes 14/11/2025
  • RÍO GALLEGOS – Lunes 17/11/2025
  • PICO TRUNCADO – Martes 18/11/2025
  • LAS HERAS – Jueves 20/11/2025
  • PUERTO DESEADO – Martes 25/11/2025
  • PUERTO SAN JULIÁN – Martes 25/11/2025
  • CALETA OLIVIA – Miércoles 26/11/2025
  • EL CALAFATE – Jueves 27/11/2025
  • LUIS PIEDRA BUENA – Viernes 28/11/2025

Modo presencial (localidades con un solo Jardín Estatal):

Lunes 10/11 hasta jueves 13/11 en horario escolar

  • CAÑADÓN SECO
  • EL CHALTÉN
  • FITZ ROY
  • GOBERNADOR GREGORES
  • JARAMILLO
  • JULIA DUFOUR
  • KOLUEL KAIKE
  • LAGO POSADAS
  • LOS ANTIGUOS
  • PERITO MORENO
  • PUERTO SANTA CRUZ
  • ROSPENTEK
  • TRES LAGOS

NIVEL PRIMARIO – Preinscripción SOLO para ingreso a PRIMER GRADO

Modo virtual (localidades con más de una Escuela Primaria Estatal), en el horario de 09:00 a 17:00:

  • 28 DE NOVIEMBRE – Viernes 14/11/2025
  • RÍO TURBIO – Viernes 14/11/2025
  • LOS ANTIGUOS – Viernes 14/11/2025
  • PERITO MORENO – Viernes 28/11/2025
  • RÍO GALLEGOS – Lunes 17/11/2025
  • PICO TRUNCADO – Martes 18/11/2025
  • LAS HERAS – Jueves 20/11/2025
  • PUERTO DESEADO – Martes 25/11/2025
  • PUERTO SAN JULIÁN – Martes 25/11/2025
  • CALETA OLIVIA – Miércoles 26/11/2025
  • EL CALAFATE – Jueves 27/11/2025
  • LUIS PIEDRA BUENA – Viernes 28/11/2025
  • PERITO MORENO – Viernes 14/11/2025
  • LOS ANTIGUOS – Viernes 28/11/2025

Modo presencial (localidades con una sola Escuela Primaria Estatal):

Lunes 10/11 hasta viernes 14/11 en horario escolar

  • CAÑADÓN SECO
  • EL CHALTÉN
  • GOBERNADOR GREGORES
  • JULIA DUFOUR
  • PUERTO SANTA CRUZ
  • ROSPENTEK

NIVEL SECUNDARIO y ESCUELAS TÉCNICAS (Primer Año)

Modo virtual (localidades con más de una oferta de Secundario o Técnica), en el horario de 09:00 a 17:00:

  • 28 DE NOVIEMBRE – Viernes 14/11/2025
  • RÍO TURBIO – Viernes 14/11/2025
  • LOS ANTIGUOS – Viernes 14/11/2025
  • PERITO MORENO – Viernes 28/11/2025
  • PICO TRUNCADO – Martes 18/11/2025
  • RÍO GALLEGOS – Miércoles 19/11/2025
  • LAS HERAS – Jueves 20/11/2025
  • PUERTO DESEADO – Martes 25/11/2025
  • PUERTO SAN JULIÁN – Martes 25/11/2025
  • CALETA OLIVIA – Miércoles 26/11/2025
  • EL CALAFATE – Jueves 27/11/2025
  • PUERTO SANTA CRUZ – Jueves 27/11/2025
  • LUIS PIEDRA BUENA – Viernes 28/11/2025
  • GOBERNADOR GREGORES – Viernes 28/11/2025

Modo presencial (localidades con una sola oferta de Secundario o Técnica):

Lunes 10/11 hasta viernes 14/11 en horario escolar

  • CAÑADÓN SECO
  • EL CHALTÉN
  • JARAMILLO
  • KOLUEL KAIKE
  • LAGO POSADAS
  • ROSPENTEK
  • TRES LAGOS

Documentación necesaria para CONFIRMAR VACANTE

Nivel Inicial

Del 9 al 12 de diciembre de 2025

  • Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.
  • Constancia de CUIL.
  • Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.
  • Partida de nacimiento.
  • Ficha de LUA completa.
  • Carpeta colgante.

En el mes de febrero de 2026

  • Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.
  • Fotocopia de las hojas 1 y 2 de la libreta sanitaria.

Nivel Primario

Del 9 al 12 de diciembre de 2025

  • Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.
  • Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.
  • Partida de nacimiento.
  • Ficha de LUA completa.
  • Certificado de terminalidad e Informe del nivel inicial.
  • Carpeta colgante o con solapa.

En el mes de febrero de 2026

  • Planilla de datos de la escuela.
  • Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.

Nivel Secundario

Del 09 al 12 de diciembre de 2025

  • Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.
  • Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.
  • Ficha de LUA completa.
  • Constancia de finalización de Nivel Primario.
  • Carpeta colgante o con solapa.

En el mes de febrero de 2026

  • Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.

Modalidad Técnico Profesional

Del 9 al 12 de diciembre de 2025

  • Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.
  • Foto 4 x 4.
  • Fotocopia partida de nacimiento.
  • Constancia de CUIL.
  • Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.
  • Ficha de LUA completa.
  • Constancia de finalización de Nivel Primario.
  • Carpeta colgante o con solapa.

En el mes de febrero de 2026

  • Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.

