El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, informa a la comunidad educativa las fechas, horarios y modalidad de las Preinscripciones para ingreso a los niveles Inicial, Primario, Secundario y Escuelas Técnicas para el Ciclo Lectivo 2026.

Niveles y modalidades

Nivel Inicial: Preinscripción SOLO para ingreso a Sala de 4 años (cumplidos al 30/06/2026).

Nivel Primario: Preinscripción SOLO para ingreso a Primer Grado.

Nivel Secundario (Común) y Escuelas Técnicas: Preinscripción SOLO para ingreso a Primer Año.

Importante: Para el ciclo lectivo 2026, el link de preinscripción se habilitará a la misma hora en que se realizará la inscripción online, disponible en la página web oficial del CPE.

MODALIDAD RURAL – TODAS LAS SEDES Y NIVELES – MODO PRESENCIAL

Lunes 10/11 al jueves 13/11 en horario escolar en cada establecimiento:

EPPR N° 48 (Bajo Caracoles)

EPPR N° 37 (Bella Vista)

EPPR N° 24 (Camusu Aike)

EPPR N° 31 (Est. El Cóndor)

EPPR N° 25 (Est. Glencross)

EPPR N° 26 (Las Vegas)

EPPR N° 20 (Fitz Roy)

EPPR N° 34 (Ftes. del Coyle)

HOGAR N° 2 (Gob. Gregores)

EPPR N° 07 (Jaramillo)

EPPR N° 21 (Koluel Kaike)

EPPR N° 42 (Lago Posadas)

EPPR N° 51 (Tellier)

EPPR N° 16 (Tres Lagos)

CPESRI N° 35 (Todas las sedes)

NIVEL INICIAL – Preinscripción SOLO para ingreso a SALA DE 4 AÑOS

Modo virtual (localidades con más de un Jardín Estatal), en el horario de 09:00 a 17:00:

28 DE NOVIEMBRE – Viernes 14/11/2025

RÍO TURBIO – Viernes 14/11/2025

RÍO GALLEGOS – Lunes 17/11/2025

PICO TRUNCADO – Martes 18/11/2025

LAS HERAS – Jueves 20/11/2025

PUERTO DESEADO – Martes 25/11/2025

PUERTO SAN JULIÁN – Martes 25/11/2025

CALETA OLIVIA – Miércoles 26/11/2025

EL CALAFATE – Jueves 27/11/2025

LUIS PIEDRA BUENA – Viernes 28/11/2025

Modo presencial (localidades con un solo Jardín Estatal):

Lunes 10/11 hasta jueves 13/11 en horario escolar

CAÑADÓN SECO

EL CHALTÉN

FITZ ROY

GOBERNADOR GREGORES

JARAMILLO

JULIA DUFOUR

KOLUEL KAIKE

LAGO POSADAS

LOS ANTIGUOS

PERITO MORENO

PUERTO SANTA CRUZ

ROSPENTEK

TRES LAGOS

NIVEL PRIMARIO – Preinscripción SOLO para ingreso a PRIMER GRADO

Modo virtual (localidades con más de una Escuela Primaria Estatal), en el horario de 09:00 a 17:00:

28 DE NOVIEMBRE – Viernes 14/11/2025

RÍO TURBIO – Viernes 14/11/2025

LOS ANTIGUOS – Viernes 14/11/2025

PERITO MORENO – Viernes 28/11/2025

RÍO GALLEGOS – Lunes 17/11/2025

PICO TRUNCADO – Martes 18/11/2025

LAS HERAS – Jueves 20/11/2025

PUERTO DESEADO – Martes 25/11/2025

PUERTO SAN JULIÁN – Martes 25/11/2025

CALETA OLIVIA – Miércoles 26/11/2025

EL CALAFATE – Jueves 27/11/2025

LUIS PIEDRA BUENA – Viernes 28/11/2025

Modo presencial (localidades con una sola Escuela Primaria Estatal):

Lunes 10/11 hasta viernes 14/11 en horario escolar

CAÑADÓN SECO

EL CHALTÉN

GOBERNADOR GREGORES

JULIA DUFOUR

PUERTO SANTA CRUZ

ROSPENTEK

NIVEL SECUNDARIO y ESCUELAS TÉCNICAS (Primer Año)

Modo virtual (localidades con más de una oferta de Secundario o Técnica), en el horario de 09:00 a 17:00:

28 DE NOVIEMBRE – Viernes 14/11/2025

RÍO TURBIO – Viernes 14/11/2025

LOS ANTIGUOS – Viernes 14/11/2025

PERITO MORENO – Viernes 28/11/2025

PICO TRUNCADO – Martes 18/11/2025

RÍO GALLEGOS – Miércoles 19/11/2025

LAS HERAS – Jueves 20/11/2025

PUERTO DESEADO – Martes 25/11/2025

PUERTO SAN JULIÁN – Martes 25/11/2025

CALETA OLIVIA – Miércoles 26/11/2025

EL CALAFATE – Jueves 27/11/2025

PUERTO SANTA CRUZ – Jueves 27/11/2025

LUIS PIEDRA BUENA – Viernes 28/11/2025

GOBERNADOR GREGORES – Viernes 28/11/2025

Modo presencial (localidades con una sola oferta de Secundario o Técnica):

Lunes 10/11 hasta viernes 14/11 en horario escolar

CAÑADÓN SECO

EL CHALTÉN

JARAMILLO

KOLUEL KAIKE

LAGO POSADAS

ROSPENTEK

TRES LAGOS

Documentación necesaria para CONFIRMAR VACANTE

Nivel Inicial

Del 9 al 12 de diciembre de 2025

Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.

Constancia de CUIL.

Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.

Partida de nacimiento.

Ficha de LUA completa.

Carpeta colgante.

En el mes de febrero de 2026

Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.

Fotocopia de las hojas 1 y 2 de la libreta sanitaria.

Nivel Primario

Del 9 al 12 de diciembre de 2025

Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.

Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.

Partida de nacimiento.

Ficha de LUA completa.

Certificado de terminalidad e Informe del nivel inicial.

Carpeta colgante o con solapa.

En el mes de febrero de 2026

Planilla de datos de la escuela.

Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.

Nivel Secundario

Del 09 al 12 de diciembre de 2025

Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.

Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.

Ficha de LUA completa.

Constancia de finalización de Nivel Primario.

Carpeta colgante o con solapa.

En el mes de febrero de 2026

Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.

Modalidad Técnico Profesional

Del 9 al 12 de diciembre de 2025

Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.

Foto 4 x 4.

Fotocopia partida de nacimiento.

Constancia de CUIL.

Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.

Ficha de LUA completa.

Constancia de finalización de Nivel Primario.

Carpeta colgante o con solapa.

En el mes de febrero de 2026

Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.