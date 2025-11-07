Your browser doesn’t support HTML5 audio
La edición digital del diario papel de La Opinión Austral ya se encuentra disponible para leer online. Los lectores pueden acceder a la versión completa del periódico, con todas sus secciones, crónicas, informes y suplementos, directamente desde la web.
Este formato digital permite consultar la edición impresa desde cualquier lugar, ya sea en computadora, tablet o teléfono celular, manteniendo el mismo diseño y contenido del diario tradicional.
Accedé a la versión digital del diario papel haciendo clic en el siguiente enlace: ver edición digital de La Opinión Austral
De esta manera, La Opinión Austral continúa fortaleciendo su presencia en el entorno digital, acercando la información a sus lectores a través de todos los formatos y plataformas.
