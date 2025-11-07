Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La edición digital del diario papel de La Opinión Austral ya se encuentra disponible para leer online. Los lectores pueden acceder a la versión completa del periódico, con todas sus secciones, crónicas, informes y suplementos, directamente desde la web.

Este formato digital permite consultar la edición impresa desde cualquier lugar, ya sea en computadora, tablet o teléfono celular, manteniendo el mismo diseño y contenido del diario tradicional.

Accedé a la versión digital del diario papel haciendo clic en el siguiente enlace: ver edición digital de La Opinión Austral

De esta manera, La Opinión Austral continúa fortaleciendo su presencia en el entorno digital, acercando la información a sus lectores a través de todos los formatos y plataformas.