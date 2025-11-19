Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Caja de Previsión Social (CPS) de Santa Cruz anunció que los jubilados, pensionados y retirados recibirán sus haberes correspondientes al mes de noviembre el jueves 20 de noviembre, adelantando la fecha habitual de pago que estaba prevista para el día 24 por los dos feriados del próximo fin de semana largo.

Según la Ley 3840, reglamentada en octubre de 2023, el pago de haberes debe realizarse de manera integral y total cada mes. En caso de que la fecha coincida con un día inhábil, el beneficio se acreditará el día hábil anterior, como ocurre este mes con el lunes 24, cuando se declaró feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional del 20 de Noviembre.

Los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga online a través de la página oficial de la CPS: cps.gov.ar.

Aumentos de noviembre: qué sectores y montos recibirán más

Este mes, los jubilados y pensionados de Santa Cruz verán incrementos en sus haberes según la escala salarial de cada régimen. Los aumentos se aplican a 27 sectores de la provincia:

Administración Pública Provincial: 2,4%

2,4% Asignación Trans – Ley N 3724: 2,4%

2,4% V.G.M – Ley N 2747: 2,4%

2,4% Aeronáuticos: 2,4%

2,4% A.M.A: 4,4%

4,4% Banco Santa Cruz: 2,1%

2,1% Cámara de Diputados: 5%

5% Autoridades Superiores (Dto. N 49/17): 5%

5% Docentes: 2,4%

2,4% Instituto de Energía: 4,4%

4,4% IDUV: 2,4%

2,4% Luz y Fuerza SPSE: 4,4%

4,4% Autoridades Superiores SPSE: 4,4%

4,4% FENTOS: 4,4%

4,4% FOMICRUZ: 2,4%

2,4% Distrigas: 4,4%

4,4% SAT: 2,4%

2,4% Policía: 2,4%

2,4% Poder Judicial: 4%

4% Previsional: 2,4%

2,4% Salud: incremento según los niveles de US

incremento según los niveles de US SAMIC: 1,1%

1,1% Uneposc: 2,4%

2,4% Vialidad Provincial: 2,4%

2,4% Municipalidad de 28 de Noviembre: 6% para módulos 1 al 8, 3% para módulo 9

6% para módulos 1 al 8, 3% para módulo 9 Municipalidad de Río Turbio: 4%

4% Municipalidad de Río Gallegos: 3%

Liquidaciones complementarias en noviembre

Además de los aumentos regulares, algunos sectores recibirán incrementos por liquidación complementaria:

Cámara de Diputados: escala de octubre 5%

escala de octubre 5% Autoridades Superiores (Dto. 49/17): escala de octubre 5%

escala de octubre 5% Municipalidad de Río Turbio: escala de septiembre 9% y octubre 8%

escala de septiembre 9% y octubre 8% Municipalidad de 28 de Noviembre: escala de octubre 11% (módulos 1 al 8) y 6% (módulo 9)

Estos pagos buscan compensar diferencias pendientes y garantizar que los jubilados y pensionados perciban sus haberes actualizados según los últimos aumentos salariales y escalas vigentes.

Cómo consultar tu recibo de haberes

Todos los beneficiarios pueden descargar su recibo directamente desde la web oficial de la CPS. Esto permite conocer los montos exactos de cada incremento, los aportes realizados y cualquier liquidación complementaria.

El pago anticipado de noviembre representa un alivio para los jubilados de Santa Cruz, quienes recibirán sus haberes antes de la fecha habitual, con incrementos que benefician a distintos sectores de la provincia.