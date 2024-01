Advierten por altas temperaturas en 8 provincias, incluida parte de Santa Cruz El SMN emitió alertas amarillas por calor y temperaturas extremas en varios puntos del país. Según Telam, las áreas afectadas incluye Tierra del Fuego y Río Negro, sur y oeste de Santa Cruz, este de Chubut, este de Neuquén y Mendoza, oeste de La Pampa y sur de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy alertas amarillas por calor y temperaturas extremas para ocho provincias, mientras que en localidades de Mendoza y Neuquén rigen alertas por tormentas fuertes.

El organismo meteorológico indicó que las áreas afectadas alcanzarán a todo el territorio de Tierra del Fuego y Río Negro, sur y oeste de Santa Cruz, este de Chubut, este de Neuquén y Mendoza, oeste de La Pampa y sur de Buenos Aires.

El nivel amarillo alerta sobre los “efectos leves a moderados en la salud”, que pueden volverse peligrosos sobre todo “para ciertos grupos de riesgo, como los niños y niñas, y también las personas mayores de 65 años, con enfermedades agudas o crónicas”.

Frente a esto, el SMN recomienda aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada; no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas) y prestar atención a bebés, niños y niñas y a personas mayores.

Además, evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas y reducir la actividad física.

Asimismo sugiere usar ropas holgadas, ligeras y de colores claros, sombreros, anteojos oscuros, y “permanecer en espacios ventilados o acondicionados”.

Se recuerda que no existe tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo “los métodos clásicos citados, pueden prevenirlo y contrarrestarlo a tiempo”.

A su vez, el SMN precisa que “ante una sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante”, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar, de inmediato, asistencia médica, trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo e intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca, e informase por las autoridades”.

En tanto, el organismo emitió alertas nivel amarillo por tormentas fuertes en localidades del norte y sur de Mendoza y norte de Neuquén.

En Mendoza, las fuertes lluvias afectarán a las zonas precordilleranas de Las Heras, Luján de Cuyo, las localidades de Junín, Rivadavia y Valles de Luján de Cuyo, de San Carlos, de Tunuyán y de Tupungato, y la zona baja de Malargüe.

La advertencia rige también para la zona este de las localidades neuquinas de Loncopué, Picunches, Ñorquín; oeste de Añelo y Pehuenches, y sur de Chos Malal y Minas. (Télam)