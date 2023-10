Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes alertas nivel naranja por fuertes vientos en la zona cordillerana de Santa Cruz, donde se prevén ráfagas que pueden superar los 110 kilómetros por hora.

Según el reporte diario de este organismo, la zona cordillerana de Santa Cruz será afectada por fuertes vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 110 kilómetros por hora.

En tanto, buena parte del territorio provincial está bajo alerta amarilla por vientos con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

La misma advertencia rige en la provincia de Tierra del Fuego y en localidades del sureste de Chubut.

Alerta por fuertes vientos en 12 provincias

En buena parte de Mendoza, en tanto, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora, que pueden ser superadas localmente.

A su vez, el organismo prevé para el sur de Mendoza y localidades del sur y este de La Pampa y Buenos Aires vientos del sector oeste con velocidades entre 35 a 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, que pueden ser superados en forma puntual.

En tanto, en las zonas cordilleranas y puna de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca y algunas localidades de La Rioja y San Juan se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora.

Para estas poblaciones, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

Alerta por tormentas en el norte del país

Por último, el organismo advirtió que localidades del oeste chaqueño, norte de Corrientes y sur de Formosa serán afectados por tormentas, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros.

Se espera que las mismas estén acompañadas por caída de granizo, ráfagas fuertes, actividad eléctrica intensa y abundante caída de agua en cortos períodos.

El SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.