Santa Cruz se prepara para una jornada con fenómenos meteorológicos severos este domingo 28 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de distinta magnitud por precipitaciones, acumulación de nieve y ráfagas que podrían superar los 120 km/h.

Las mesetas de Lago Buenos Aires y Río Chico, junto con los departamentos de Deseado y Magallanes, estarán bajo una alerta amarilla por vientos del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Sin embargo, las condiciones más severas se registrarán en las cordilleras de Lago Buenos Aires y Río Chico, así como en los departamentos de Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike, donde se activará una advertencia de nivel naranja. Allí, los vientos del oeste oscilarán entre 60 y 70 km/h, con ráfagas capaces de superar los 120 km/h.

Además, se esperan precipitaciones a lo largo de toda la cordillera de la provincia. Las lluvias serán variables, con acumulados estimados entre 15 y 30 mm, mientras que las nevadas también podrán ser localmente intensas, con acumulaciones entre 20 y 30 cm.

Qué precauciones tomar ante los fuertes vientos

En este marco, la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes informó que trabaja de manera preventiva junto a distintas áreas del Ministerio de Seguridad, como la Superintendencia de Bomberos, la Policía de Santa Cruz y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

En ese sentido, solicita a la comunidad:

Evitar salir a la calle si no es necesario, ya que el desprendimiento de chapas y otros objetos puede representar un peligro.

No realizar trabajos en altura ni manipular elementos que puedan volarse.

Restringir la circulación de vehículos livianos, como motos y casillas rodantes, en las rutas afectadas.

Conducir con precaución, sujetando firmemente el volante y estando atentos a posibles obstáculos en la vía.

A quién llamar ante una emergencia

Frente a cualquier eventualidad, los vecinos de Santa Cruz pueden comunicarse al 100 (Bomberos), 911 (Policía) o 103 (Protección Civil).

