Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Para este domingo 28 de domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó una alerta naranja que afecta a gran parte del territorio de Santa Cruz, donde rigen avisos por viento fuerte. El gobierno provincial emitió un comunicado en consonancia y determinó la restricción de circulación por la alerta meteorológica por viento, para motos, bicicletas, carros de arrastre, motor home, casillas rodantes, camiones sin carga, térmicos vacíos.

El área está siendo afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h. Los principales zonas afectadas son Meseta de Corpen Aike – Meseta de Güer Aike – Meseta de Lago Argentino.

Tramos restringidos:

RN3: Tres Cerros – Paso Integración Austral

RN 40: RP 27 – RN 288 Gobernador Gregores – Tres Lagos – Comandante, Luis Piedra Buena.

Alerta naranja por fuertes vientos en Santa Cruz.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

Evitá actividades al aire libre

Asegurá los objetos que puedan ser desplazados por el viento

Mantenete informado por fuentes oficiales

Tené lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.