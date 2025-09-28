Your browser doesn’t support HTML5 audio
Para este domingo 28 de domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó una alerta naranja que afecta a gran parte del territorio de Santa Cruz, donde rigen avisos por viento fuerte. El gobierno provincial emitió un comunicado en consonancia y determinó la restricción de circulación por la alerta meteorológica por viento, para motos, bicicletas, carros de arrastre, motor home, casillas rodantes, camiones sin carga, térmicos vacíos.
El área está siendo afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h. Los principales zonas afectadas son Meseta de Corpen Aike – Meseta de Güer Aike – Meseta de Lago Argentino.
Tramos restringidos:
RN3: Tres Cerros – Paso Integración Austral
RN 40: RP 27 – RN 288 Gobernador Gregores – Tres Lagos – Comandante, Luis Piedra Buena.
Recomendaciones del SMN por viento fuerte
- Evitá actividades al aire libre
- Asegurá los objetos que puedan ser desplazados por el viento
- Mantenete informado por fuentes oficiales
- Tené lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario