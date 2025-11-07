Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una delegación de jóvenes futbolistas de El Calafate permanece bajo aislamiento preventivo luego de detectarse casos sospechosos de Tos Convulsa (Coqueluche) en el grupo. Se trata de jugadores de las categorías Sub 13 y Sub 15 del club Newell’s Old Boys, que el pasado fin de semana participaron del Torneo Regional Juvenil de Fútbol disputado en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.

En esa ciudad fueguina se registra desde hace unas cuatro semanas un brote activo de tos convulsa, con varios chicos confirmados como positivos. Por ese motivo, el área de Epidemiología del Hospital SAMIC El Calafate activó un protocolo de seguimiento y prevención apenas la delegación regresó a la localidad.

El grupo arribó a El Calafate el martes a las 5 de la mañana, tras un extenso viaje que se prolongó por el cierre del cruce de balsa. Durante varias horas los chicos permanecieron dentro del ómnibus, compartiendo un espacio cerrado, lo que incrementó el riesgo de contagio.

Desde el miércoles se dispuso un aislamiento preventivo de unas 50 personas, entre jugadores, técnicos, padres y choferes. Todos cumplen tratamiento de profilaxis post exposición, que consiste en la administración de un antibiótico preventivo.

La epidemióloga del hospital, doctora Virna Almeida, explicó que la situación del contingente es particular: “No sólo estuvieron expuestos a casos confirmados en Tierra del Fuego, sino también a varios casos sospechosos dentro del mismo grupo, por lo que se los aborda como convivientes”.

Cuatro integrantes de la delegación presentan síntomas compatibles con la enfermedad y ya comenzaron tratamiento específico. Las muestras de laboratorio fueron enviadas a Río Gallegos, y los resultados se esperan para el viernes. En base a ellos se definirán los pasos sanitarios a seguir.

A las familias de los casos sintomáticos también se les indicó aislamiento y tratamiento, mientras que el resto no debe hacerlo salvo que aparezcan síntomas. Algunos chicos asistieron a clases antes de conocerse la medida, por lo que el hospital coordinó una verificación del calendario de vacunación de sus compañeros de curso.

Como medida complementaria, se inició además la vacunación del personal de salud local, priorizando a quienes trabajan con bebés menores de un año. Hasta el momento se aplicaron unas 80 dosis.