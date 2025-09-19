Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La estepa patagónica no es solo un paisaje inhóspito. Para Germán Montero, titular de la Asociación Ambiente Sur, “es el lugar donde vivimos y el hogar de miles de especies únicas”. En diálogo con “La Mañana de LU12”, el referente ambiental presentó la campaña “El llamado de la estepa”, destinada a sostener los proyectos de conservación que la organización desarrolla desde hace más de 20 años en Santa Cruz, Tierra del Fuego y la región de Magallanes.

“Estamos atravesando un momento complicado todos, pero siempre fuimos solidarios. Para el trabajo de conservación hay una frase que siempre uso de un amigo: conservación sin plata es conversación”, señaló Montero en su visita a los estudios de Radio LU12 AM680, al explicar que los recursos económicos son clave para continuar con los monitoreos de aves, la educación ambiental y el mantenimiento del Centro de Interpretación de la Ría.

La propuesta busca sumar apoyos tanto económicos como en especie. “Todo cuenta, no solo lo monetario: combustible, alojamiento, materiales… todo ayuda para sostener el trabajo en el territorio”, agregó.

Menos fondos y un contexto adverso para el ambientalismo

Montero advirtió que los cambios en la política internacional y el avance de discursos antiambientales han reducido los fondos disponibles para organizaciones como Ambiente Sur.

“El financiamiento que teníamos de proyectos del exterior, sobre todo de Estados Unidos, cambió rotundamente con la llegada de Trump. No solo se cortaron fondos directos, también otros donantes dejaron de recibir. Muchas ONG han tenido que bajar la persiana”, alertó.

Pese a ese panorama, el dirigente se mostró optimista: “Esto tiene que pasar. Como decían antes, hay que dejar que pase el invierno. Lo importante es no retroceder en lo que hemos avanzado”.

Aves como indicadores y la lucha contra el escepticismo

Durante la charla, Montero remarcó el valor de las aves como bioindicadores.

“Nos preguntan por qué insistimos con los pajaritos. Son mensajeros de la salud de los ecosistemas. Si no vemos ni una avedita, algo anda mal y nos va a pegar de lleno”, afirmó.

El ambientalista también reflexionó sobre el desafío de enfrentar discursos negacionistas. “Hace veinte años nos trataban de locos cuando hablábamos de estos temas. Hoy forman parte de la agenda pública, aunque todavía hay gente que relativiza o niega el impacto humano. Tenemos que sostener lo logrado y no dejar que esos discursos nos hagan volver atrás”.

Basura y plásticos: una batalla cotidiana

Otro eje del reportaje fue el manejo de residuos en la región. Montero celebró avances como la prohibición de las bolsas camiseta, pero reconoció que los plásticos continúan siendo un problema.

Germán Montero (derecha), de Ambiente Sur, en su visita al estudio de LU12, junto al conductor de “La Mañana de LU12”, Pablo Manuel.

“El viento es implacable. Si no cuidamos lo que dejamos afuera, termina en todos lados. A veces ves bolsas de cemento o envoltorios de ladrillos tirados en plena estepa. Si los agarrás enteros, podés tirarlos, pero cuando se empiezan a deshacer quedan para siempre: se degradan en cientos de años”, explicó.

El titular de Ambiente Sur destacó el esfuerzo de quienes, desde su hogar, intentan reducir su huella. “Si cada vecino separara sus residuos o guardara las bolsas en botellones, evitaríamos que el paisaje se llene de plásticos que afectan a las aves y a otros animales”.

Un equipo comprometido con la conservación

La asociación cuenta actualmente con ocho personas trabajando en distintos frentes: educación, comunicación, tareas de campo y administración del Centro de Interpretación de la Ría.

“El equipo de campo es el que más sufre, pero también el que más disfruta. Son apasionados que se internan en lugares inhóspitos para monitorear aves o evaluar ecosistemas”, destacó Montero.

El dirigente puntualizó que muchas veces la ayuda empresarial puede ser clave. “Algunos aportan combustible, otros pasajes o alojamiento. No siempre es necesario un aporte mensual en efectivo: cualquier recurso sirve para que podamos seguir”.

Cómo colaborar con “El llamado de la estepa”

Montero detalló los canales habilitados para quienes quieran sumarse:

* Donaciones a través de Mercado Pago en Argentina.

* Aportes internacionales mediante PayPal.

* Contacto directo en las redes sociales de la organización o en el Centro de Interpretación, ubicado a metros del macá tobiano en la costanera de Río Gallegos.

“Hasta un simple ‘sigan adelante’ suma. Queremos que la gente entienda que este ambiente es de todos, y que vivir en un entorno sano es un derecho humano”, concluyó.