Las Elecciones Legislativas 2025 cerraron a las 18:00 con una participación del 66% del padrón electoral, según los datos oficiales difundidos por la Dirección Nacional Electoral (DINE).

Es el nivel más bajo de concurrencia desde el retorno de la democracia en 1983, marcando una tendencia descendente en la asistencia a las urnas.

Seguidamente, con la presencia de los fiscales de las agrupaciones políticas, comenzó el conteo de los votos correspondientes a cada una y se completa la documentación electoral.

A través estas elecciones, que se llevaron a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. En el caso de la provincia de Santa Cruz, se renovarán tres de las cinco bancas en la Cámara Baja.

Entre las primeras informaciones a las que pudo acceder el Grupo La Opinión Austral se encuentran los datos de la localidad de Río Turbio, donde hubo cuatro establecimientos habilitados. En detalle, en la Escuela Industrial N° 5, se registró el 68,75% de asistencia, en el Colegio Santa Bárbara, el 68,45%, en la Escuela N°54, el 68,47% y en la Escuela N° 60, el 66,87%.

De esta manera en la localidad hubo 6395 votos sobre 9369 habilitados, representando un 68,26% de participación en consonancia con las cifras que se presentaron en el resto del país.