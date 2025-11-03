Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este lunes sus alertas por vientos fuertes en el sur del país. El alerta amarillo rige para zonas costeras de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Según el organismo, el área afectada continuará bajo la influencia de vientos del sudoeste con velocidades sostenidas entre 40 y 60 km/h, acompañadas por ráfagas intensas que podrían complicar la circulación y generar inconvenientes en zonas abiertas o costeras.

El SMN recomendó a la población evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Además, sugirió tener preparada una mochila de emergencias con elementos básicos como linterna, radio, documentos y teléfono móvil.

Las condiciones meteorológicas podrían mejorar de forma gradual durante las próximas horas, aunque no se descartan nuevas actualizaciones del parte oficial si el viento mantiene su intensidad.