En las Elecciones Legislativas que se llevarán a cabo este domingo 26 de octubre en Argentina, se votará a los representantes que ocuparán 24 bancas en el Senado y 127 en la Cámara de Diputados de la Nación.

Además, será el debut de la Boleta única Papel (BUP), el sistema que reemplazará a las tradicionales boletas partidarias.

En algunas provincias, que no desdoblan elecciones, también votarán la renovación de sus legislaturas provinciales. Por ejemplo, en Santiago del Estero se elige gobernador y vice, se renueva la Legislatura y se designan autoridades municipales.

Santa Cruz renovará tres bancas en la Cámara de Diputados de Nación.

En Santa Cruz, son más de 272 mil los electores habilitados para participar de los comicios en los que se renovarán tres de las cinco bancas de diputados nacionales.

Habrá 879 mesas habilitadas en toda la provincia en tanto que en Cañadón Seco habrá una adicional, dado que este distrito será el único donde además se desarrollará la elección simultánea de presidente de Comisión de Fomento.

En este marco, en Cañadón Seco se utilizarán dos urnas diferenciadas, una de ellas de color rosa, junto a una boleta única de papel también rosa, exclusiva para esa elección local.

Sobre la BUP

En las últimas semanas, la Secretaría Electoral Nacional del Distrito Santa Cruz llevó adelante charlas abiertas para capacitar a la comunidad sobre el uso de la BUP.

Encabezada por el juez federal Claudio Vázquez y la secretaria electoral María Monserrat Campos Álvarez, las jornadas estuvieron dirigidas a autoridades de mesa, fiscales partidarios y público en general, con el objetivo de garantizar un correcto desarrollo del acto electoral y familiarizar a los votantes con el nuevo sistema.

La Boleta Única de Papel (BUP) se estrenará en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

En Río Gallegos, la charla tuvo lugar el 1° de octubre, en Caleta Olivia, el 6 de octubre y en Cañadón Seco, el 7. En tanto que la charla que estaba programada para realizarse en Las Heras debió suspenderse ante el alerta por vientos.

Habrá 879 mesas habilitadas en toda la provincia de Santa Cruz.

La Boleta Única Papel es una sola hoja impresa a color donde aparecen todas las listas de candidatos organizadas en columnas por partido político y filas por categoría electoral.

Durante las charlas informativas, se explicó que el cuarto oscuro dejará de existir y los votantes emitirán su voto en cabinas individuales, diseñadas para garantizar privacidad y agilidad. Cada cabina contará con lapicera disponible, eliminando la necesidad de llevarla desde casa.

La cantidad de cabinas dependerá del número de electores de cada mesa, según la decisión del presidente de mesa.

Padrón

Por otra parte, la consulta del padrón se puede realizar a través del sitio web oficial www.padron.gob.ar, donde el elector debe ingresar su número de DNI y género.

Para emitir su voto en octubre, los ciudadanos deberán presentarse con el ejemplar vigente del documento, sin excepción. La Cámara Nacional Electoral recordó que los registros anteriores o vencidos no tendrán validez.

El acceso al padrón es un paso clave del calendario electoral, ya que permite a los votantes planificar su jornada con anticipación y prevenir contratiempos durante los comicios.

Cabe señalar que todos los jóvenes que cumplan 16 años hasta el mismo 26 de octubre, inclusive, estarán incluidos en el padrón electoral y, por lo tanto, tendrán la posibilidad de emitir su voto en estos comicios.

¿Cómo se vota con la BUP?

En su recorrido, el votante se presentará con el DNI ante la autoridad de mesa, recibirá la Boleta Única Papel firmada y una birome e ingresará a la cabina, donde deberá marcar el casillero de su preferencia.

La urna y el habitáculo que deberán utilizar los electores este año en Santa Cruz. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En caso de no marcar ningún casillero, el voto será interpretado como en blanco. En tanto que será considerado nulo si se eligen dos o más candidatos en una misma categoría, se rompe la boleta de forma que no se vea la opción marcada, se escribe o marca la boleta por fuera del recuadro o se añaden objetos extraños.

En caso de equivocarse, se puede pedir una nueva boleta a la autoridad de mesa. La anterior se anula y se entrega otra para votar correctamente.

Posteriormente, se debe doblar la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y que el voto permanezca oculto.

Por último, habrá que dirigirse la mesa, introducir la boleta doblada en la urna y firmar el padrón.

Cabe mencionar que se dispuso un simulador virtual de votación y se puede consultar en www.argentina.gob.ar/elecciones-2025

Boleta y lapicera

“Lo que se persigue con la Boleta Única Papel, con la simplicidad de este tipo de votación, es que la gente se adapte, vea que es un método transparente y simple”, señaló el juez Claudio Vázquez, a La Opinión Austral, tras la charla que brindó días atrás en Río Gallegos.

Sobre la elección, sostuvo que va a ser más expeditiva en la medida que las autoridades de mesa habiliten las dos cabinas de votación y puedan votar dos personas casi en simultáneo, a pesar de que habrá una sola urna por mesa.

“Lo que tratamos de hacer es agilizar el trámite de votación, que sea con la fluidez suficiente para que el elector no tenga que estar esperando por mucho tiempo en los patios (de las escuelas) o en el lugar de votación”, acotó.

Sobre la lapicera que será de tinta indeleble, indicó que fue aprobada por la Cámara Nacional Electoral y por todos los organismos responsables de proveer los materiales electorales. También aclaró que la lapicera es la de la mesa de votación. “Se la va a entregar la autoridad de mesa y se la van a tener que devolver”, dijo.

Claudio Vázquez: “Lo que tratamos de hacer es agilizar el trámite de votación”. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

En cuanto a la marca que hay que realizar dentro de la boleta, respondió que puede ser una cruz o un tilde o un círculo, algo visible para que al realizarse el recuento de los votos no quede ninguna duda.