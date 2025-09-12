Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Agrario Provincial (CAP) anunció la apertura de inscripciones para el curso básico de combatiente de incendios forestales y rurales, que se dictará en Puerto San Julián entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre.

Las actividades serán presenciales con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias en la zona centro de la provincia.

La inscripción se realiza exclusivamente vía mail a puertosanjuan@cap.gob.ar, hasta el 24 de septiembre. Las consultas sobre horarios y detalles del curso, se pueden realizar a través del mismo correo electrónico.

Al respecto, Alejandra Berardi, directora de Lucha contra Incendios Forestales del CAP, explicó en diálogo con Radio LU12 AM680 que el cupo es limitado: habrá 25 plazas, aunque se seleccionarán 30 aspirantes luego de entrevistas preliminares.

Asimismo, contó que la capacitación tendrá instancias teóricas y físicas. Entre las exigencias se incluye aprobar un examen escrito y superar el “test de la mochila”: una caminata de 4,8 kilómetros en terreno plano, cargando 20 kilos, que debe completarse en 45 minutos.

En cuanto a los requisitos para postularse, detalló que son ser mayor de edad, no superar los 35 años, contar con secundario completo y presentar un apto físico.

Alejandra Berardi, directora de Lucha contra Incendios Forestales del CAP. FOTO: AHORA CALAFATE

“Se busca que los participantes entiendan que este es un trabajo profesional, con normas claras y responsabilidades, más allá de la vocación solidaria”, señaló Berardi.

Prevención y reforestación

La funcionaria subrayó que la labor de los brigadistas va más allá de apagar focos activos. También se dedican a tareas de prevención y reforestación, multiplicando mensajes de cuidado en comunidades y zonas rurales.

Desde el 1 de septiembre hasta el 30 de abril rige en Santa Cruz la temporada de mayor riesgo. En ese período está prohibido realizar quemas de pastizales o restos de animales, así como encender fuegos fuera de los sectores habilitados en campings.

“Muchos incendios ocurren por pequeños descuidos, como un cigarrillo mal apagado. La conciencia ciudadana es tan importante como nuestra respuesta en el terreno”, afirmó Berardi en diálogo con “La Decana de la Patagonia”.

Turismo y ecosistemas frágiles

El resguardo de áreas naturales cobra relevancia frente al incremento del turismo nacional e internacional. Parques como Los Glaciares o reservas como Lago del Desierto albergan lengas y ñires, especies que constituyen una superficie reducida en comparación con otras provincias patagónicas.

“El fuego no distingue entre una reserva provincial o un parque nacional”, advirtió la directora. Recordó que en años recientes algunos incendios en zonas cercanas al Perito Moreno fueron causados por colillas encendidas, mientras que en otros casos, como en Chubut, se investigaron focos intencionales.

Cambio climático y nuevos desafíos

Si bien la mayoría de los incendios —un 95%— son provocados por la acción humana, Berardi alertó que el cambio climático amplía los riesgos. En El Calafate, por ejemplo, se registró un foco originado por la caída de un rayo, algo inusual en la región.

“Antes no teníamos tormentas eléctricas con frecuencia, pero los patrones están cambiando y debemos adaptar nuestros protocolos”, señaló.

Profesionalizar la vocación

El curso en Puerto San Julián representa una oportunidad para quienes deseen integrarse a la brigada voluntaria provincial. Una vez aprobada la formación, los egresados podrán ser convocados para intervenir en incendios, combinando su disposición solidaria con estándares técnicos y de seguridad.

“La idea es que quienes ingresen estén preparados física y mentalmente, y entiendan que esta tarea implica disponibilidad y compromiso con la protección de nuestro ambiente”, concluyó Berardi.