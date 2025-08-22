Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fausto Santamaría, joven oriundo de Río Gallegos que viajó a Japón para integrar la delegación argentina en la Cumbre Mundial de Democracia Juvenil, dialogó en exclusiva con Radio LU12 AM680 y relató cómo vive la experiencia que reúne a representantes de más de 60 países.

“Es un orgullo personal, pero también colectivo. No solo representamos a la Argentina, sino también a Santa Cruz y a la Patagonia. Cada vez que decía que era argentino, lo primero que mencionaban era Messi, y después la Patagonia y el Glaciar”, comentó emocionado desde Tokio.

Fausto en la Cámara de Diputados de Japón donde charló con legisladores japoneses.

Santamaría aseguró que estar en la capital japonesa “es una experiencia inolvidable” y que lo moviliza la posibilidad de intercambiar con jóvenes de distintas partes del mundo: “Uno escucha realidades tan diferentes, pero al mismo tiempo descubre que todos tenemos problemas comunes: la falta de participación, la necesidad de que nos escuchen, de que nos incluyan en las decisiones”.

En cuanto a la cumbre, contó que llegó a través de un voluntariado que realiza desde la Universidad de Buenos Aires -donde estudia Derecho- en una asociación civil. Tuvo el apoyo del Gobierno de Santa Cruz, y tras un proceso de selección, fue escogido junto a otros jóvenes para representar al país.

“La cumbre reúne a varios jóvenes de organizaciones e instituciones, y se forma como una amistad. Nos reunimos. Hay más de 60 estados. A Tokio llegaron presencialmente alrededor de 20. Tratamos problemáticas que cada uno identifica a nivel nacional, y se traen a una puesta en común y buscar soluciones conjuntas”, contó.

El santacruceño Fausto Santamaría (derecha), junto a Esta es una foto charlando con Felipe Paullier, Jefe de la Oficina Para la Juventud de las Naciones Unidas.

El joven contó además que se siente profundamente identificado con el rol que asumió en el encuentro: “Me emociona pensar que estoy hablando en nombre de miles de jóvenes de mi provincia. Nunca imaginé estar en un lugar como este, con gente de tantos países, y poder decir que vengo de Río Gallegos, de Santa Cruz, del sur de la Argentina”.

En diálogo con LU12, destacó que Argentina tiene una democracia consolidada que, a pesar de las dificultades, lleva casi 40 años de continuidad. Sin embargo, remarcó que en otros países existen políticas de Estado más firmes respecto a la participación juvenil: “En Argentina los jóvenes votamos desde los 16 años, lo que es un avance, pero no tenemos una dirección de juventud a nivel nacional. En países como Pakistán o Polonia, en cambio, existe un Ministerio de Juventud”.

El estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires adelantó que uno de sus objetivos será llevar a Santa Cruz programas de debate y simulaciones diplomáticas que ya funcionan en la capital del país: “Queremos descentralizar estas experiencias y acercarlas a las provincias. Es fundamental que los jóvenes de la Patagonia también accedan a estos espacios de formación y participación”.

Santamaría también se refirió al impacto personal del evento: “Es un aprendizaje que me voy a llevar para toda la vida. Compartir con chicos de distintos continentes me abrió la cabeza, me hizo ver que la juventud tiene un potencial enorme para cambiar las cosas si nos organizamos”.

Fausto destacó durante la entrevista con LU12 que, una vez cumplidos sus estudios universitarios -enfocados en el Derecho Internacional- “mi idea es volver a Santa Cruz, a mi provincia, toda mi familia es de allá. La intención es regresar y seguir trabajando en materia de juventud y apoyar desde ese lado”.

Respecto a la realidad educativa de la provincia, recordó que familiares suyos debieron trasladarse a otras ciudades para poder continuar estudios secundarios o terciarios. En ese sentido, valoró los avances recientes en infraestructura escolar en localidades del interior: “Me emociona ver cómo se expanden los edificios educativos en lugares como El Chaltén. Eso también me motiva para seguir trabajando por mi provincia”, sostuvo.

El joven de Río Gallegos viajó junto a la chubutense Francesca Piccolo, representando a la Patagonia y al país. Foto: Provincia de Santa Cruz.

Finalmente, el joven resaltó el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos democráticos, señalando que en la Cumbre conoció experiencias innovadoras implementadas en países asiáticos y de Medio Oriente: “Sorprende ver cómo herramientas digitales ya forman parte de las políticas públicas de juventud. Tenemos mucho para aprender e incorporar en Argentina”.