CAMINO A LAS URNAS

FALTAN 26 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

ENERGÍA

YCRT: REUNIÓN CON TRABAJADORAS DEL YACIMIENTO EN PUNTA LOYOLA

 

MAR DEL PLATA

SANTA CRUZ FUE PARTE DEL ACTO INAUGURAL DE LOS JUEGOS EVITA

A 40 AÑOS

PROCESIÓN Y MISA POR LA VIRGEN MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLÁS

 

DETUVIERON A EXPOLICÍA QUE ACECHABA PARA ROBAR A MUJERES

LA DELINCUENTE PADECE ESQUIZOFRENIA Y FUE LLEVADA AL CENTRO DE SALUD MENTAL.

 

DIEGO FARÍAS FUE DESIGNADO COMO NUEVO DIRECTOR DE TRÁNSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS

“TODOS POR ANGELINA”: TIENE 12 AÑOS Y AFRONTA UN TRATAMIENTO ONCOLÓGICO EN BUENOS AIRES

 

EN LU12 AM680

“FATY” OLIVA Y SUPROPUESTA DE “UNA CIUDAD EN 15 MINUTOS”

EL CANDIDATO DE ENCUENTRO CIUDADANO DIJO QUE LA CIUDAD TIENE QUE OFRECER SERVICIOS DESCENTRALIZADOS.

 

PRESENTACIÓN DE “HECHOS PARA CRECER” EN BUENOS AIRES

ALICIA DESTACÓ EL FONDO UNIRSE PARA EL DESARROLLO

LA GOBERNADORA REALIZÓ UN BALANCE DE SUS OCHO AÑOS DE GESTIÓN, COMO LO HIZO LA SEMANA PASADA EN RÍO GALLEGOS. PUSO EN VALOR EL RESPALDO DE LAS EMPRESAS PARA LA CREACIÓN DEL PRIMER FONDO FIDUCIARIO DE SANTA CRUZ, QUE AYUDÓ A INVERTIR EN SALUD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.

LA GOBERNADORA HABLO CON CRÓNICA HD, LA OPINIÓN AUSTRAL Y CANAL 9 DE SANTA CRUZ

 

MARCELO SAÁ PROPONE UN “CRECIMIENTO ARMÓNICO❞

EL CANDIDATO DE LA UCR SOSTUVO QUE FOCALIZARÁ OBRAS EN LOS BARRIOS MÁS ALEJADOS.

2 DE OCTUBRE

LLEGA EL RESONADOR AL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR

 

MIRA TAMBIÉN

LA MINERÍA EXPORTARÁ ALREDEDOR DE USD 4.500 MILLONES EN 2023

 

ANTICIPO DE LA OPINIÓN AUSTRAL

VUELVE BANCRUZ, HISTÓRICO CLUB DE SANTA CRUZ

SUS PARTICIPACIONES EN LOS TORNEOS ARGENTINOS SON MUY RECORDADAS EN LA CIUDAD, QUE APOYABA SIEMPRE EN EL ESTADIO “ANÍBAL REY MÉNDEZ”.

EN ESTA NOTA Tapas

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