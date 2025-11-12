Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad deportiva de Río Gallegos atraviesa un profundo dolor por la muerte de Jonathan “Jona” Mirol, reconocido entrenador del fútbol barrial y ex integrante del cuerpo técnico de Boxing Club, quien falleció este martes en Entre Ríos, luego de permanecer varios días internado tras un violento accidente de tránsito.

Mirol, quien se encontraba trabajando en el club San Lorenzo de Villa Adela como técnico de la categoría Sub-17 y profesor de Primera División, sufrió un grave siniestro el pasado viernes por la madrugada sobre la ruta 14, a la altura de Puerto Yeruá, cuando su camioneta fue embestida por un camión. A raíz del impacto, fue intervenido quirúrgicamente por una hernia diafragmática traumática, pero lamentablemente no logró recuperarse.

Desde San Lorenzo de Villa Adela, la institución publicó un emotivo mensaje de despedida: “Jona fue mucho más que un entrenador: fue un formador, un compañero y un amigo. Su compromiso, su alegría y su dedicación quedarán por siempre en la memoria de todos los que tuvimos la fortuna de compartir con él. Hasta siempre, Jona. Gracias por todo”.

En Río Gallegos, el Boxing Club también expresó su pesar y recordó su paso por la institución: “Una gran persona, dentro y fuera de la cancha, que dejó su huella en cada grupo e institución que formó parte. Acompañamos a su familia, especialmente a sus hijas, amigos y allegados en este difícil momento”.

Mirol, además de su paso por Boxing, fue entrenador en Unión Petroleros Privados, Junín, Sol de América y Juventud Santacruceña, donde se ganó el cariño y respeto de jugadores y colegas.

Cómo ayudar a su familia

Ahora, su familia lanzó un pedido solidario para poder trasladar los restos de Jonathan y su familia a Río Gallegos, con el objetivo de despedirlo en su tierra y junto a su gente.

“Desde el dolor que tenemos como familia, solicitamos la colaboración de quien nos pueda ayudar a juntar dinero para hacer posible el traslado de Jona y su familia a Río Gallegos. Es un gasto muy importante, el cual no podemos solventar. Por favor, compartan para que podamos despedirlo como se lo merece”, expresaron sus allegados.

Para quienes deseen colaborar, pueden comunicarse al 2966-212926 o 2966-212927, o hacerlo a través del alias de su cuñada, Sra. de Jona, quien está recibiendo donaciones.