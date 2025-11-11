Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dolor en Río Gallegos y Entre Ríos: el querido entrenador Jonathan Mirol, quien supo cosechar el cariño del fútbol barrial en Río Gallegos y en Boxing Club, falleció este martes, luego de permanecer internado varios días al protagonizar un violento incidente de tránsito el pasado viernes por la madrugada al sur de Concordia.

La triste noticia fue comunicada por San Lorenzo de Villa Adela, institución en la que “Jona” trabajaba como técnico de la categoría Sub – 17 y profesor en la Primera División.

“Jona” en San Lorenzo de Villa Adela. La imagen con la que lo recordaron en la institución.

El siniestro vial que dejó a “Jona” gravemente herido fue en la ruta 14, a la altura del kilómetro 242 de la autovía Artigás, en el acceso a la localidad de Puerto Yeruá. Allí, la camioneta -Jeep, modelo Grand Cherokee- que conducía fue impactada por un camión Mercedes-Benz, en el que iba un hombre de 58 años. Mirol fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia al arribar al nosocomio, ya que tuvo una “hernia diafragmática traumática”.

“Jona fue mucho más que un entrenador: fue un formador, un compañero y un amigo. Un apasionado por el fútbol y por nuestros colores, que dejó su huella en cada jugador, en cada entrenamiento y en cada rincón del club. Su compromiso, su alegría y su dedicación quedarán por siempre en la memoria de todos los que tuvimos la fortuna de compartir con él”, escribieron en un posteo en redes, agregando que “la familia azulgrana despide a un grande. Hasta siempre, Jona. Gracias por todo“.

Jona Mirol cuando era entrenador de las divisiones formativas de Boxing Club, en 2021. También formó parte del cuerpo técnico de Primera División.

En Río Gallegos, también hubo emotivos mensajes. Boxing Club, institución donde condujo las divisiones juveniles e integró el cuerpo técnico en 2021 secundado en la conducción técnica a Javier Guerreiro, escribió: “Una gran persona, dentro y fuera de la cancha, que dejó su huella en cada grupo e institución que formó parte. Acompañamos a su familia, especialmente a sus hijas, amigos y allegados en este difícil momento”.

Además de su paso en el “Albiverde”, “Jona” dejó grandes recuerdos en Unión Petroleros Privados, Junín, Sol de América, Juventud Santacruceña, en el fútbol barrial.

