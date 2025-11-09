Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El deporte caletense atraviesa horas de profunda tristeza tras el fallecimiento de Hernán Melitele, exjugador, entrenador y referente del fútbol local. La noticia se conoció en la noche del sábado y generó un inmediato impacto en toda la comunidad deportiva.

Melitele fue durante décadas una figura emblemática dentro del ambiente futbolero de Caleta Olivia, especialmente vinculado al club Estrella del Sur, institución con la que mantuvo un lazo de pertenencia inquebrantable. Su paso por las canchas, su labor como formador de jóvenes talentos y su compromiso con el crecimiento del deporte lo convirtieron en un ejemplo para varias generaciones.

El pesar se multiplicó rápidamente en redes sociales, donde dirigentes, futbolistas, ex compañeros y allegados compartieron palabras de afecto y reconocimiento hacia quien dejó una marca imborrable tanto dentro como fuera del campo de juego.

Como señal de respeto, la Liga Norte de Santa Cruz resolvió suspender la jornada de partidos prevista para este domingo, correspondiente al inicio del torneo, en homenaje a la memoria del querido entrenador.

Mensajes de despedida

Distintas instituciones deportivas expresaron públicamente su dolor por la pérdida de Melitele, recordándolo como un hombre de gran entrega y profundo amor por el fútbol.

Desde Las Cuervas Futsal manifestaron:

“Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro querido profe Hernán Melitele, que en vida fue una pieza fundamental en nuestro club. Desde el equipo de Las Cuervas enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, especialmente a su hijo Gonzalo, a su nieto y a su esposa Sofía en este momento tan doloroso. Que encuentren consuelo en los recuerdos felices y en el amor que los rodea. Descansá en paz, Profe Hernán”.

Por su parte, la Asociación Deportiva, Social y Cultural Olimpia Juniors también se sumó al acompañamiento:

“Despedimos con profundo dolor y tristeza a Hernán Melitele, quien supo defender los colores de nuestro club como director técnico. Reconocido ex futbolista, técnico y dirigente del fútbol de nuestra ciudad, dejó una huella imborrable en nuestra institución. Hacemos llegar nuestras condolencias a su hijo Gonzalo, quien también vistió nuestra camiseta, y a toda su familia. Que en paz descanses, Hernán, el técnico que quiso dejar su huella en las páginas de nuestra historia… y así lo hizo”.

La comisión directiva informó además la suspensión de todas las actividades deportivas y administrativas en señal de duelo.

Asimismo, el Club Estrella Norte expresó su acompañamiento a través de un comunicado:

“El Club Estrella Norte expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Hernán Melitele, referente y dirigente de una institución amiga del fútbol caletense. Acompañamos con respeto y cariño a su familia, allegados y a todos los que compartieron junto a él la pasión por este deporte. Su dedicación y compromiso con el fútbol local quedarán siempre en la memoria de quienes valoramos el esfuerzo por hacer crecer nuestra comunidad deportiva. Descansá en paz, Hernán”.