Varias provincias de la Patagonia argentina atravesarán condiciones climáticas adversas este domingo 28 de septiembre. En lo que respecta a Santa Cruz, según precisó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé una triple alerta: por intensas lluvias, nevadas y, especialmente, por vientos cuyas ráfagas podrían superar los 100 km/h en algunos sectores.

Alerta por viento

De acuerdo al Sistema de Alerta Temprana del organismo, mañana casi toda Chubut, la totalidad de Tierra del Fuego y parte de Río Negro y Santa Cruz tendrán advertencias de nivel amarillo. En las mesetas de Lago Buenos Aires y Río Chico, así como en los departamentos de Deseado y Magallanes, se esperan vientos fuertes del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

En tanto, el resto de la provincia gobernada por Claudio Vidal sufrirá una alerta naranja. Las cordilleras de Lago Buenos Aires y Río Chico, junto con los departamentos de Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike, registrarán vientos del oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas capaces de superar los 120 km/h.

Alerta por lluvias

Se esperan precipitaciones a lo largo de toda la cordillera de Santa Cruz, Chubut, gran parte de Tierra del Fuego y un pequeño sector cordillerano de Río Negro. Las lluvias variarán en intensidad, con acumulados estimados de entre 15 y 30 mm. No se descarta que, en las zonas más altas, la precipitación se presente como mezcla de lluvia y nieve.

Alerta por nevadas

También se activará una alerta amarilla por nevadas en las cordilleras de Santa Cruz, Chubut y parte de Río Negro y Neuquén. Se prevén nevadas de intensidad variable, algunas localmente intensas, con acumulaciones de entre 20 y 30 cm, que podrían superarse de manera puntual.

Qué significa alerta amarilla y naranja

Un nivel amarillo indica situaciones con capacidad de generar daños y riesgo de interrupciones momentáneas en actividades cotidianas. Por su parte, la alerta naranja, que este domingo afectará a la ciudad de Río Gallegos y otras localidades de Santa Cruz, representa fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Recomendaciones ante intensos vientos

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Buscá un lugar seguro bajo techo.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.

Recomendaciones ante persistentes lluvias

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura.

Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones ante fuertes nevadas

Evitá circular si no es necesario

Usá vehículos preparados para hielo y nieve

Ventilá bien los espacios cerrados para prevenir intoxicaciones

Remové la nieve acumulada en techos