Varias provincias de la Patagonia argentina atravesarán condiciones climáticas adversas este domingo 28 de septiembre. En lo que respecta a Santa Cruz, según precisó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé una triple alerta: por intensas lluvias, nevadas y, especialmente, por vientos cuyas ráfagas podrían superar los 100 km/h en algunos sectores.
Alerta por viento
De acuerdo al Sistema de Alerta Temprana del organismo, mañana casi toda Chubut, la totalidad de Tierra del Fuego y parte de Río Negro y Santa Cruz tendrán advertencias de nivel amarillo. En las mesetas de Lago Buenos Aires y Río Chico, así como en los departamentos de Deseado y Magallanes, se esperan vientos fuertes del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
En tanto, el resto de la provincia gobernada por Claudio Vidal sufrirá una alerta naranja. Las cordilleras de Lago Buenos Aires y Río Chico, junto con los departamentos de Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike, registrarán vientos del oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas capaces de superar los 120 km/h.
Alerta por lluvias
Se esperan precipitaciones a lo largo de toda la cordillera de Santa Cruz, Chubut, gran parte de Tierra del Fuego y un pequeño sector cordillerano de Río Negro. Las lluvias variarán en intensidad, con acumulados estimados de entre 15 y 30 mm. No se descarta que, en las zonas más altas, la precipitación se presente como mezcla de lluvia y nieve.
Alerta por nevadas
También se activará una alerta amarilla por nevadas en las cordilleras de Santa Cruz, Chubut y parte de Río Negro y Neuquén. Se prevén nevadas de intensidad variable, algunas localmente intensas, con acumulaciones de entre 20 y 30 cm, que podrían superarse de manera puntual.
Qué significa alerta amarilla y naranja
Un nivel amarillo indica situaciones con capacidad de generar daños y riesgo de interrupciones momentáneas en actividades cotidianas. Por su parte, la alerta naranja, que este domingo afectará a la ciudad de Río Gallegos y otras localidades de Santa Cruz, representa fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Recomendaciones ante intensos vientos
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Buscá un lugar seguro bajo techo.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.
Recomendaciones ante persistentes lluvias
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura.
- Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Recomendaciones ante fuertes nevadas
- Evitá circular si no es necesario
- Usá vehículos preparados para hielo y nieve
- Ventilá bien los espacios cerrados para prevenir intoxicaciones
- Remové la nieve acumulada en techos
