El Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Cruz detectó una posible práctica ilegal de odontología en El Calafate, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes “con el objetivo de resguardar la salud pública y hacer cumplir la legislación vigente”.

A través de un comunicado, la institución remarcó que procedimientos como la confección de prótesis dentales, blanqueamientos, placas para bruxismo, extracciones o protectores bucales deben ser realizados únicamente por odontólogos matriculados y en consultorios habilitados.

“El intrusismo profesional constituye un delito tipificado por la ley y representa un grave riesgo para la comunidad”, advirtió el texto difundido por el Colegio.

La entidad exhortó a la población a verificar siempre la matrícula del profesional tratante y a denunciar cualquier situación irregular ante la institución.

Además, el Colegio anunció que pone a disposición un servicio de consultas para que los pacientes puedan verificar la matrícula de los profesionales o de quienes ofrecen servicios odontológicos en la provincia.

Finalmente, la institución adelantó que está desarrollando una plataforma web oficial que permitirá a la comunidad verificar de manera rápida y segura la matrícula y habilitación de los odontólogos, además de acceder a información actualizada sobre la actividad profesional en Santa Cruz.