El obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Ignacio Medina, participó de la 127ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, donde los prelados del país mantuvieron un espacio de diálogo y reflexión sobre las nuevas culturas digitales y su creciente influencia en la vida social, los lenguajes y las formas de comunicación contemporáneas.

Durante el encuentro, los obispos analizaron cómo las plataformas digitales configuran hoy los debates públicos, los imaginarios colectivos y las pertenencias de las nuevas generaciones. El objetivo fue comprender los desafíos pastorales que surgen de los cambios culturales y tecnológicos que atraviesan la sociedad.

La jornada contó con la participación de Pedro Rosemblat, Rosendo Grobocopatel y Lucas Rodríguez, tres referentes de distintos ámbitos de la creación de contenidos digitales, quienes compartieron su mirada sobre el impacto de las redes y la comunicación en la construcción del tejido social.

El diálogo fue moderado por el periodista Jorge Liotti, y se desarrolló como un espacio abierto de escucha y discernimiento conjunto, donde los obispos pudieron intercambiar ideas con actores significativos del nuevo ecosistema cultural y mediático.

Además, en el marco de la misma Asamblea, se realizó un encuentro sinodal entre obispos, secretarios y colaboradores de las comisiones episcopales, que incluyó momentos de trabajo compartido, intercambio pastoral y la celebración de la Eucaristía, presidida por monseñor Martín Fassi, obispo de San Martín y presidente de la Comisión Episcopal de Vida, Laicos y Familia.

Durante su homilía, Fassi destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre obispos y laicos dentro del espíritu de comunión que promueve el Papa Francisco. Citó las palabras del Pontífice en la JMJ Río 2013, invitando a los pastores a acompañar, escuchar y discernir junto a los fieles:

“¿Les damos la libertad para que vayan discerniendo la misión que el Señor les confía? ¿Estamos abiertos a dejarnos interpelar por ellos en su búsqueda del bien de la Iglesia y su misión en el mundo?”, recordó. El encuentro concluyó con una cena fraterna, signo de comunión y sinodalidad.